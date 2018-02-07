İphone X Sahipleri Gelen Aramalara Cevap Vermekte Zorlanıyor

iPhone X Sahipleri Bu Sorundan Şikayetçi



iPhone X Sahipleri Gelen Aramalara Cevap Vermekte Zorlanıyor.

iPhone X'in tabiri caizse erken diş çıkarma problemlerinin büyük bir bölümü giderildi. Ancak bazı cihaz sahipleri için oldukça ciddi bir sorun var. Kullanıcılar, gelen bir arama olduğunda, iPhone X'in dokunmatik ekranının birkaç saniye boyunca açılmadığını bildiriyor. Gelen Aramalara cevap verilemediği gibi arayanın kim olduğu da görünmüyor.

Aralık ayından itibaren ortaya çıkan sorun bügüne kadar devam etti. Tahmin ettiğiniz gibi yeniden başlatma, sıfırlama gibi tipik sorun giderme adımları bu sorunu gidermekte yetersiz kalıyor ancak hala soruna neyin sebep olduğu ile ilgili net bir bilgi yok.

Elbette bu sorun yaygın olarak görünmemekle birlikte, resmi olarak sorunun global ölçeği hakkında da bir bir bilgi yok.

Apple bu konu ile ilgili geri dönüş raporlarına baktığını açıklasa da kullanıcılar için tatmin edici bir açıklama hala gelmedi. iPhone X'in satışlarına ne derece etki eder bilinmez ama bu sorun 1000 dolar verdiğiniz bir akıllı telefonda görmek istemeyeceğiniz bir şey.

Apple iOS 12'de daha kararlı ve güvenilir bir işletim sistemi getireceği söyleniyor. Her ne kadar bu bir yazılım problemi olmasa da, Apple'ın aylarca süren hatalar sonucu güvenilirlik üzerinde çalışması için gittikçe artan bir baskı söz konusu.

Yine de tatmin edici bir açıklama gelmesi iyi olurdu.

Financial Times

Apple Communities

iPhone X Sahipleri Gelen Aramalara Cevap Vermekte Zorlanıyor

http://www.teknotalk.com/iphone-x-sahipleri-gelen-aramalara-cevap-vermekte-zorlaniyor-62129/