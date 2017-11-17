İphone X, Özel İndirimle Vodafone'da Satışa Çıkıyor

Vodafone müşterileri, iPhone X için 17 Kasım'dan itibaren vodafone.com.tr'den ön sipariş verebilecek.

iPhone X, 24 Kasım itibariyle tüm Vodafone mağazalarında satışta olacak. Eski telefonunu getirenlere 3.840 TL'ye varan indirimli fiyatlarla sunulacak iPhone X'i Vodafone Pass'li Red tarifeleriyle alan müşteriler Youtube, Instagram, Facebook, Whatsapp, Spotify gibi en popüler uygulamaları internet kotalarından yemeden kullanabilecek. Vodafone ayrıca, Apple'ın yeni nesil akıllı cihazları iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de satışa sunuyor.

Vodafone mağazalarında yer alan Vodafone Çok Satanlar Masası'nda satışa sunulacak olan yeni iPhone X, tamamı camdan oluşan görkemli ön yüzü ve paslanmaz çelik gövdesi ile özel bir tasarıma sahip bulunuyor. Çarpıcı 5.8 inçlik Super Retina ekranı ve nöral sistemli A11 Bionic çipi ile benzersiz bir otomatik öğrenme, artırılmış gerçeklik ve 3D oyun deneyimi yaşatıyor. Kablosuz şarj özelliği bulunan yeni iPhone X, Face ID özelliğiyle kilit açma, kimlik doğrulama ve ödeme gibi işlemler için yenilikçi ve güvenli bir yol sunuyor. Face ID özelliğini sağlayan TrueDepth kamera, Portre Aydınlatmalı Portre çekim moduyla alan derinliği olan harika selfie'ler çekilmesini mümkün kılarken, 50'yi aşkın farklı yüz kası hareketini yakalayıp analiz edebilen Animoji moduyla da günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen emoji kullanımını daha eğlenceli hale getiriyor. Çift optik görüntü stabilizasyonuna sahip arka kamera ise yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, iyileştirilmiş bir Apple tasarımı görüntü sinyal işlemleyicisi içeriyor. Diğer yandan, Portre Aydınlatmalı Portre moduyla kullanıcılara çarpıcı fotoğraf ve videolar çekme imkânı veriyor. Tamamı camdan oluşan ön ve arka yüzlere sahip iPhone X, bir akıllı telefonda bugüne kadar kullanılan en dayanıklı cama sahip bulunuyor. Yeni iPhone X, gümüş ve uzay grisi renklerde sunuluyor.

Fiyatlar hakkında ayrıntılı bilgi için vodafone.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.