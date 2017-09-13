İphone X Ön İnceleme!

iPhone X ön inceleme videosu ile karşınızdayız. 12 Eylül TSİ 20.00'da başlayan Apple etkinliğinde en çok merak edilen ürünlerin başında ise iPhone X geliyordu.



Apple'ın yeni Apple Park binasında Steve Jobs Amfi salonunda gerçekleştirilen etkinliğinde ShiftDelete.Net adına yer alan Hakkı Alkan, iPhone X ön incelemesiyle karşımızda.



iPhone X elimizde!



Herkesin merakla beklediği iPhone X, yenilenen tasarımı ve üst seviye özellikleriyle karşımızda.



Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alan iPhone X, son zamanların en popüler trendi çerçevesiz ekran furyasına katılıyor. iPhone 7 Plus modelinde ilk defa kullanılan çift kamera ise bir seviye daha atlayarak her iki kamerada da OIS destekli olarak karşımıza çıkıyor.



Touch ID yerine Face ID adı verilen yüz tanıma özelliğiyle gelen iPhone X ayrıca 64 GB ve 256 GB depolama kapasitesiyle bizleri selamlıyor.



İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri ön inceleme videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.