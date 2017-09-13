İphone X ile Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Dün itibarıyla resmi olarak tanıtılan iPhone X, çerçevesiz yapısı sebebiyle herhangi bir home butonuna sahip değil. Bugüne kadar iPhone cihazlarda ekran görüntüsü almak için home butonu ile beraber güç tuşunu kullanıyorduk. Peki iPhone X ile durum nasıl olacak?



iPhone X ile ekran görüntüsü alma



iPhone X ile ekran görüntüsü almak için yan tarafta yer alan güç tuşuna ve ses açma tuşuna aynı anda basmak yeterli. İki tuşa da aynı anda bastığınızda 1 saniye içerisinde ekran görüntüsünün alındığını görebilirsiniz.







Bu arada alınan ekran görüntüsü, ekranın üst tarafında yer alan sensörler ve ön kamera nedeniyle yukarıda gördüğünüz gibi alınıyor. Ancak iOS 11 ile aldığınız ekran görüntüsüne not alma ve düzenleme gibi gelişmiş seçeneklerin yer aldığını da belirtelim.