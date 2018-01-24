İphone X İçin Daha İlerisi Yok

Eğer iPhone X satın almak için yeni modelin gelmesini ve şu anki modelin fiyatının düşmesini bekliyorsanız, bizce beklemeyin. Çünkü gelen haberler, yeni nesil iPhone piyasaya çıktığında, iPhone X'in üretiminin durdurulacağı yönünde.

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KGI Securities'in ünlü analisti Ming-Chi Kuo'nun tahminlerini derleyerek okuyucularına aktaran MacRumors, iPhone X üretiminin durdurulacağı tahminin gerçek olacağından emin gibi görünüyor. Aslında buna çok da şaşırmamak lazım. Eğer Apple iPhone X'i ucuz bir fiyatla satmaya devam ederse, bu şirketin hem daha ucuz telefonlarının satışını, hem de muhtemelen çok daha pahalı olacak olan yeni iPhone'larının satışını olumsuz etkileyebilir.

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Küçük bir de not: iPhone X'in üretimi yeni modeller sonrasında gerçekten durdurulursa, telefon, Apple'ın iPhone 5C'den sonra, kısa süre içerisinde raflardan kalkacak ikinci telefonu olabilir...