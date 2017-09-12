İphone X İçin Apple Mağazası Önünde Kamp Kurdular!

İphone X İçin Apple Mağazası Önünde Kamp Kurdular!

Akıllı telefon piyasasının en fazla satan serisi olma özelliğini taşıyan iPhone, 8. nesli ile yarın tanıtılıyor.

İphone X İçin Apple Mağazası Önünde Kamp Kurdular!

Akıllı telefon piyasasının en fazla satan serisi olma özelliğini taşıyan iPhone, 8. nesli ile yarın tanıtılıyor. Durumun takipçisi Apple hayranları ise haftalar öncesinden mağazalar önünde kamp kurmaya başladılar bile.


Apple'ın 2017 yılındaki sessizliği bu akşam bozuluyor. Tam anlamıyla resmileşmeyen söylentilere göre Apple, 10. yılını kutladığı iPhone serisi için iPhone 8'in yanı sıra iPhone X adından özel bir telefon da duyuracak. Tanıtıma eş zamanlı olarak firmanın birkaç ülkede bulunan Apple Store mağazalarında yeni cihazlar satışa çıkacaklar.

Aslında Apple her yeni telefon modeli çıkarttığında mağazaları önünde oluşan klişe görüntüleri bilirsiniz. Ancak bu kez haberler Avustralya'dan; Apple'ın en fazla satış rakamına ulaştığı ülkelerden birinden. CNBC haber ajansından aktarılan bilgilere göre insanlar, yarınki tanıtımdan önce mağazalar önünde kamp yapmaya başladılar. Görüntüler ilk olarak Avustralyalı gazeteci Luke Hopewell'in Twitter hesabından paylaşıldı:

Kaynak: Portalgenc