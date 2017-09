İphone X İçin Apple Mağazası Önünde Kamp Kurdular!

Akıllı telefon piyasasının en fazla satan serisi olma özelliğini taşıyan iPhone, 8. nesli ile yarın tanıtılıyor. Durumun takipçisi Apple hayranları ise haftalar öncesinden mağazalar önünde kamp kurmaya başladılar bile.





Apple'ın 2017 yılındaki sessizliği bu akşam bozuluyor. Tam anlamıyla resmileşmeyen söylentilere göre Apple, 10. yılını kutladığı iPhone serisi için iPhone 8'in yanı sıra iPhone X adından özel bir telefon da duyuracak. Tanıtıma eş zamanlı olarak firmanın birkaç ülkede bulunan Apple Store mağazalarında yeni cihazlar satışa çıkacaklar.



Aslında Apple her yeni telefon modeli çıkarttığında mağazaları önünde oluşan klişe görüntüleri bilirsiniz. Ancak bu kez haberler Avustralya'dan; Apple'ın en fazla satış rakamına ulaştığı ülkelerden birinden. CNBC haber ajansından aktarılan bilgilere göre insanlar, yarınki tanıtımdan önce mağazalar önünde kamp yapmaya başladılar. Görüntüler ilk olarak Avustralyalı gazeteci Luke Hopewell'in Twitter hesabından paylaşıldı:









Two days ahead of the actual announcement itself, the first person has made camp outside the Sydney Apple Store for #iPhone8 pic.twitter.com/7R6TLYrtja



— Luke Hopewell ?? (@lukehopewell) 11 Eylül 2017



"iPhone 8 duyurusundan iki gün önce (dün), Sidney'deki Apple Store'un önünde sıranın ilk sahibi kamp kurdu"





Hem Apple hem de teknoloji piyasası açısından tarihi bir dönüm noktasına 24 saatten az bi zaman kaldı. iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X modelleri, akıllı telefonların çoğu standart fonksiyonuni değiştireceğe benziyor. Ayrıca iPhone 8, 22 Eylül'de dünya genelinde satışa çıkacakken bu tarihin merakla beklenen X modeli için daha ileride olacağı düşünülüyor.



Yeni iPhone'lar kablosuz şarj desteği için cam gövdeye sahip olacaklar ve iPhone X, çerçecesiz ilk iPhone modeli olacak. Bunun yanı sıra arttırılmış gerçeklik ve yeni nesil yüz tanıma sistemi Apple'ın elini güçlendirecekmiş gibi duruyor.



İnsanların haftalar öncesinden mağaza önlerinde kuyruğa girmeleri hatta orada yaşamaları son derece abartılı bir görüntü olsa gerek. Zira Apple çılgınlığını esasen had safhaya ulaştırması beklenen yeni modellerden sonra bakalım daha neler göreceğiz? Takipte kalın ??