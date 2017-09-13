İphone X Hangi Renklerde Gelecek?

Yeni iPhone X, Apple'ın cam arka yüze sahip nadir telefonlarından bir tanesi. Telefon yepyeni bir tasarımla ve Face ID gibi yeni özelliklerle gelse de renk seçenekleri biraz kısıtlı.



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iPhone X'un Rose Gold ve Jet Black renk seçenekleri bulunmuyor. iPhone 7'yi beş farklı renkte satın alabildiğimizi düşündüğümüzde iPhone X'un renk seçenekleri oldukça kısıtlı. İşte iPhone X'un renkleri.



Siyah





iPhone X'un ilk renk seçeneği siyah, ancak bu siyah iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta gördüğümüz Jet Black görünümünü sunmuyor. Telefonun arkası cam olduğundan, önceki Apple telefonlarına göre farklı görünüyor. Koyu bir iPhone arıyorsanız, tek seçeneğiniz bu.



Gümüş





Apple, yukarıda gördüğünüz renk seçeneğini gümüş (Silver) olarak adlandırıyor. Bu basın görselindeki telefon, daha çok beyaz bir iPhone'a benziyor ancak gerçekte daha gri bir görünüme sahip olabilir.



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