İphone X, Galaxy S8, Lg V30, Htc U11 Karşılaştırması
iPhone X ve Rakiplerinin Karşılaştırması, Tek OLED Ekranlı akıllı telefon iPhone X değil! iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması, Güzel Ekranlar ve Daha Fazlası…Apple'ın yeni amiral gemisinde ön kamera harika görünüyor ancak tek uçtan uca ekranlı akıllı telefon iPhone X değil.
iPhone X ve Rakiplerinin Karşılaştırması, Tek OLED Ekranlı akıllı telefon iPhone X değil!
iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması, Güzel Ekranlar ve Daha Fazlası…
Apple'ın yeni amiral gemisinde ön kamera harika görünüyor ancak tek uçtan uca ekranlı akıllı telefon iPhone X değil. Apple ilk iPhone'u piyasaya sunduğundan beri 10 yıl geçti ve dün akşamki etkinliğe gerçekten damgasını vuran iPHONE X oldu.
Özellikle 2007 yılından sonra Samsung, LG ve HTC Apple'ın iPhone'u ile ciddi şekilde piyasada rekabet edebilir duruma geldi. Yada daha rekabetçi cihazlar ortaya çıkardığı söylenebilir. Hatta OLED ekran konusunda Samsung ve LG, HTC bile Apple'dan daha önce modeller çıkarabilmeyi başarmıştı.
Peki piyasada olan son amiral gemisi OLED ve uçtan uça ekranlı modeller arasında ne gibi farklar var. iPhone X'in rakipleri ile arasındaki farklara aşağıdaki tablodan bir göz atın.
iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması, Güzel Ekranlar ve Daha Fazlası
Apple iPhone X
Galaxy S8
LG V30
HTC U11
Pricing
$999, $1149 (off contract)
$725 (off contract)
Not available
$649, $729 (off contract)
Known dimensions
143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inches)
148.9 x 68.1 x 8.0mm (5.86 x 2.68 x 0.31 inches)
151.7 x 75.4 x 7.39 mm (5.97 x 2.97 x 0.29 inches)
153.9 x 75.9 x 7.9mm (6.06 x 2.89 x 0.31 inches)
Weight
174g (6.14 ounces)
155g (5.47 ounces)
158g (5.57 ounces)
169g (5.96 ounces)
Screen size
5.8 inches (147.32mm)
5.8 inches (147.32mm)
6.0 inches
5.5 inches (139.7mm)
Screen resolution
2,436 x 1,125 (458ppi)
2,960 x 1,440 (570ppi)
2,880 x 1,440 (537ppi)
2,560 x 1,440 (534ppi)
Screen type
Super Retina OLED
Quad HD+ AMOLED
Quad HD+ FullVision P-OLED
Quad HD Super LCD 5
Battery
Up to 21 hours talk time, 12 hours internet
3,000mAh
3,300mAh
3,000mAh
Internal storage
64 / 256 GB
64GB
64GB
64 / 128GB
External storage
None
microSD
microSD
microSD
Rear camera
Dual cameras:
Wide-angle, 12MP, f/1.8
Telephoto, 12MP, f/2.4
12MP, f/1.7
Dual cameras: 16MP, f/1.6
13MP, f/1.9
12MP, f/1.7, 1.4µm pixel size
Front-facing camera
7MP TrueDepth, f/2.2
8MP
5MP, f/2.2
16MP, f/2.0
Video capture
4K at 60fps
4K
4K
4K
NFC
Yes
Yes
Yes
Yes
Bluetooth
v5.0
v5.0
v5.0
v4.2
SoC
Apple A11 Bionic
Qualcomm Snapdragon 835
Qualcomm Snapdragon 835
Qualcomm Snapdragon 835
CPU
Not available
2.3GHz octa-core
2.45GHz octa-core
2.45GHz octa-core
GPU
Not available
Adreno 540
Adreno 540
Adreno 540
RAM
Not available
4GB
4GB
4/6GB
WiFi
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac
Dual band, 802.11ac
Operating system
iOS 11
Android 7.0
Android 7.1
Android 7.1
Notable features
Face ID, new gyroscope and accelerometer, IP67 certified, wireless charging
Iris scanning, fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging
Fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging
Fingerprint sensor, IP67 certified
iPhone X, Galaxy S8, LG V30, HTC U11 Karşılaştırması Engadget
http://www.teknotalk.com/iphone-x-galaxy-s8-lg-v30-htc-u11-karsilastirmasi-59859/