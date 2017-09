İphone X, Galaxy S8, Lg V30, Htc U11 Karşılaştırması

iPhone X ve Rakiplerinin Karşılaştırması, Tek OLED Ekranlı akıllı telefon iPhone X değil!





Apple'ın yeni amiral gemisinde ön kamera harika görünüyor ancak tek uçtan uca ekranlı akıllı telefon iPhone X değil. Apple ilk iPhone'u piyasaya sunduğundan beri 10 yıl geçti ve dün akşamki etkinliğe gerçekten damgasını vuran iPHONE X oldu.



Özellikle 2007 yılından sonra Samsung, LG ve HTC Apple'ın iPhone'u ile ciddi şekilde piyasada rekabet edebilir duruma geldi. Yada daha rekabetçi cihazlar ortaya çıkardığı söylenebilir. Hatta OLED ekran konusunda Samsung ve LG, HTC bile Apple'dan daha önce modeller çıkarabilmeyi başarmıştı.



Peki piyasada olan son amiral gemisi OLED ve uçtan uça ekranlı modeller arasında ne gibi farklar var. iPhone X'in rakipleri ile arasındaki farklara aşağıdaki tablodan bir göz atın.



Apple iPhone X

Galaxy S8

LG V30

HTC U11



Pricing

$999, $1149 (off contract)

$725 (off contract)

Not available

$649, $729 (off contract)



Known dimensions

143.6 x 70.9 x 7.7mm (5.65 x 2.79 x 0.30 inches)

148.9 x 68.1 x 8.0mm (5.86 x 2.68 x 0.31 inches)

151.7 x 75.4 x 7.39 mm (5.97 x 2.97 x 0.29 inches)

153.9 x 75.9 x 7.9mm (6.06 x 2.89 x 0.31 inches)



Weight

174g (6.14 ounces)

155g (5.47 ounces)

158g (5.57 ounces)

169g (5.96 ounces)



Screen size

5.8 inches (147.32mm)

5.8 inches (147.32mm)

6.0 inches

5.5 inches (139.7mm)



Screen resolution

2,436 x 1,125 (458ppi)

2,960 x 1,440 (570ppi)

2,880 x 1,440 (537ppi)

2,560 x 1,440 (534ppi)



Screen type

Super Retina OLED

Quad HD+ AMOLED

Quad HD+ FullVision P-OLED

Quad HD Super LCD 5



Battery

Up to 21 hours talk time, 12 hours internet

3,000mAh

3,300mAh

3,000mAh



Internal storage

64 / 256 GB

64GB

64GB

64 / 128GB



External storage

None

microSD

microSD

microSD



Rear camera

Dual cameras:

Wide-angle, 12MP, f/1.8

Telephoto, 12MP, f/2.4

12MP, f/1.7

Dual cameras: 16MP, f/1.6

13MP, f/1.9

12MP, f/1.7, 1.4µm pixel size



Front-facing camera

7MP TrueDepth, f/2.2

8MP

5MP, f/2.2

16MP, f/2.0



Video capture

4K at 60fps

4K

4K

4K



NFC

Yes

Yes

Yes

Yes



Bluetooth

v5.0

v5.0

v5.0

v4.2



SoC

Apple A11 Bionic

Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835

Qualcomm Snapdragon 835



CPU

Not available

2.3GHz octa-core

2.45GHz octa-core

2.45GHz octa-core



GPU

Not available

Adreno 540

Adreno 540

Adreno 540



RAM

Not available

4GB

4GB

4/6GB



WiFi

Dual band, 802.11ac

Dual band, 802.11ac

Dual band, 802.11ac

Dual band, 802.11ac



Operating system

iOS 11

Android 7.0

Android 7.1

Android 7.1



Notable features

Face ID, new gyroscope and accelerometer, IP67 certified, wireless charging

Iris scanning, fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging

Fingerprint sensor, IP68 certified, wireless charging

Fingerprint sensor, IP67 certified



