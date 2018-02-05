İphone X Frene Bastı!

Samsung ve Apple'ın telefon piyasasındaki rekabeti, kesintisiz olarak devam etse de iki firma, perdelerin arkasında bir tedarikçi - müşteri ilişkisi yürütüyor. Samsung, Apple'ın en önemli bileşen sağlayıcılarından bir tanesi ve Güney Koreli dev, iPhone X'in OLED ekranlarının tek sağlayıcısı durumunda.

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Bu nedenle iPhone satışlarındaki yavaşlama, Samsung'un telefon işini olumlu etkilese de, bileşen bölümü gelirlerini de olumsuz olarak etkiliyor. Et News kaynaklı yeni bir rapor ise Apple'ın Samsung'tan iPhone X'e yönelik siparişleri azalttığını söylüyor.

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Rapora göre Samsung Display, ortaklarına ilettiği bir notta iPhone X OLED ekranlarını üretmek üzere aldığı parçaların sayısını azaltacağını söyledi. Firmanın ekran biriminin parça siparişlerini tahminlerin yüzde 50 seviyesinde azalttığı belirtiliyor. En son tahminlere göre Samsung Display, parça siparişlerini 2018'in ilk çeyreği için 40 milyon birimden 20 milyon birime düşürecek.

Bunun yanında rapora göre Apple, yılın ikinci senesi için yeni bir bileşen siparişinde bulunmayı planlamıyor. Apple'ın eski modelleri piyasada daha uygun fiyatla tuttuğunu biliyoruz; ancak bu raporlar doğruysa aynısını iPhone X'te görmeyebiliriz.

Bileşen siparişlerinin yılın ilk yarısında düşmesi alışıldık bir durum olsa da rapor, iPhone X bileşen siparişlerinin beklenenin üzerinde düştüğünü söylüyor. Rapora göre bunda iPhone X'in satışının yetersiz olmasının etkisi var. Siparişlerdeki düşüşün bir başka nedeni Apple'ın, Samsung'a olan bağlılığını azaltma isteği olabilir. Firmanın geçen sene LG Display'in OLED panel üretimi için 2,7 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlıyoruz.