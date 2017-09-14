İphone X Fiyatına Oyun Canavarı!

Teknoloji geliştikçe ve yeni ürünler piyasaya çıktıkça, talep edilen ücretler de ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. Zira yakın zamanda tanıtılan Apple iPhone X bu durumun en büyük örneği. Peki, 64 GB depolama alanına sahip bir iPhone X almak yerine nasıl bir oyuncu kasası dizilebilir?



iPhone X fiyatına oyun canavarı!



Çoğumuzun da bildiği üzere Apple iPhone X şimdiye kadar ki en iyi iPhone olmasının yanı sıra en pahalı iPhone olma ünvanını da elinde bulunduruyor. Zira iPhone X'in 64GB'lık modeli için 999 dolar, 256GB'lık modeli için ise 1.149 dolar isteniyor.



Peki, 64 GB'lık iPhone X alacağınızı varsayalım. Sizce 999 dolar gibi bir bütçe ile nasıl bir oyun bilgisayarı dizilebilirdi? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan aşağıda yer alan ve Amazon fiyatları baz alınarak hazırlanan ürün listesine bir göz atalım.



İşlemci: Intel Core i5-7400 (174 dolar)



Anakart: MSI B250 PC Mate (80 dolar)



Bellek (RAM): Adata XPG Z1 8GB (2x4GB) DDR4-2666 (70 dolar)



Depolama: Seagate FireCuda 1TB 3.5" 7200RPM SSHD (70 dolar)



Ekran Kartı: MSI GeForce GTX 1080 8GB Duke 8G OC (510 dolar)



Kasa: Corsair Carbide 100R (50 dolar)



Güç Kaynağı: Rosewill Capstone 550W 80 Plus Gold (40 dolar)



Toplam Fiyat: 994 dolar



Sizlerin de görebileceği gibi yurt dışı fiyatları baz alınarak iPhone X almak yerine 999 dolara güncel oyunları 4K çalıştırabilecek bir sistem toplayabilirsiniz. Ülkemiz için ise benzer bir durumdan bahsetmek pek de yanlış olmayacaktır.