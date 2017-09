İphone X: En Farklı Tasarıma Sahip Apple Telefon

Apple, üzerinde hiçbir tuş barındırmayan ve tamamen ekrandan oluşan en son teknolojiye sahip yeni telefonu iPhone X'i Salı günü tanıttı.



Aynı zamanda "iPhone 10" olarak da adlandırılan iPhone X'te, bir önceki modellerde yer alan parmak izi tanıma sistemi yerine yüz tanıma sistemi yer alıyor.



Apple tanıtımda yaptığı açıklamada, FaceID teknolojisinin telefonun sahibinin kimliğini tespit etmek için 30 bin adet kızılötesi nokta barındırdığını ve karanlıkta da çalıştığını söyledi. Şirket ayrıca, bu teknolojinin parmak izi tanıma sistemine kıyasla çok daha güvenli olduğunu belirtti.





iPhone X'in 64 GB hafızaya sahip modelinin ABD'de piyasaya çıkış fiyatı 999 dolar (yaklaşık 3.400 TL), 256 GB kapasiteli model ise 1.149 dolar (yaklaşık 3.900 TL) olarak belirlendi. ABD'de bu model, 3 Kasım'da satışa sunuluyor.





Bu model aynı zamanda 14,7 cm (5,8 inç) ekrana ve her inç başına 458 piksele sahip. "Süper retina" olarak isimlendirilen bu ekran, Apple'ın da bugüne kadar ürettiği en fazla detay gösteren ekran olma özelliğini taşıyor.





Üzerinde yer alan tuşun kaldırılması sonucunda kullanıcılar da uygulamalar arasında ekranda kaydırma yaparak dolaşabilecek. Sanal asistan Siri'ye ulaşmak içinse yandaki tuşa basmak gerekiyor.



iPhone X'in pil kapasitesi iPhone 7'den iki saat daha uzun. Ayrıca kablosuz şarj etme özelliği de bulunuyor.



iPhone 8 ve 8 Plus da tanıtıldı Apple, Salı günkü etkinliğinde ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıttı. Bu telefonlar da havacılık sektörü düzeyinde güçlü malzemelerle üretildi.



Bu modellerde de öncekilere kıyasla daha iyi ekran ve hoparlör ile güçlendirilmiş çelik dış yapı ve süper güçlü ekran camı yer alıyor.



Bu modellerde de kablosuz şarj özelliği bulunuyor. ABD'de iPhone 8 Plus için belirlenen satış fiyatı 799 dolar (yaklaşık 2.700 TL).



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da A11 Bionic işlemci kullanıldı. Apple, bunun bugüne kadar bir akıllı telefonda yer alan en güçlü çip olduğunu söylüyor.



Önceki modellere kıyasla yüzde 25 ile yüzde 70 daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip.