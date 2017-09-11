İphone X Ekranı İçin Yanık Önleme Sistemi!

OLED ekranla gelecek olan ilk iPhone modeli olarak karşımıza çıkacak iPhone X amiral gemisi, ekranında yanık oluşmasını önleyecek bir özellikle birlikte geliyor.



iOS 11 ile iPhone X ekranı için koruma



Piyasadaki LCD panellerde olduğu gibi OLED paneller de ekranda yanma sorunları gösterme eğilimi gösterebiliyor. Bunun sonucunda ekranda zayıf bir hayalet görüntüsü uzun süreli olarak kalabiliyor. Bu yanmalar, aynı statik içeriğin ekranda parlaklık veya renk tonunda herhangi bir değişiklik olmadan uzun süre gösterilmesi ile ortaya çıkıyor. Apple ise bunun için iOS 11 mobil işletim sistemi içerisine bir yazılım dahil etmiş.







Şu an için iOS 11 yazılımı ile gelecek bu özelliğin yanık etkisini nasıl önleyeceği konusunda detaylar bilinmiyor. Ayrıca, özellik Ayarlar menüsünden değiştirilebilecek mi ya da sistem seviyesinde kalıcı olarak mı çalışacak bu da belirsiz. Apple, iOS 11 tasarımındaki saydam materyaller ile de bu durumun önüne geçebilecek.



Bazı Samsung akıllı telefonlar, piksel kaydırma teknikleri ile ekrandaki içeriğin pozisyonunu fark ettirmeden değiştirerek, bir pikselin aynı rengi sürekli olarak göstermesini sınırlayabiliyor.