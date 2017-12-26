İphone X Düşüşte Mi?

Morgan Stanley birkaç gün önce yaptığı açıklamada iPhone X'in Çin'de hit olduğunu iddia etmişti. Kaynaklara göre Çin'de iPhone X'e geçiş oranları, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'dan daha hızlı gerçekleşiyor. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bir rapor adeta şeytanın avukatlığını yapıyor.



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Bloomberg'e göre Sinolink Securities Co. analisti Zhang Bin dün hazırladığı raporda, iPhone X'in sevkiyat miktarının 35 milyona, hatta 10 milyona bile çekilebileceğini iddia etti. Telefonun yüksek fiyatı, ve başlangıçta var olan talebin karşılanmış olması, 2018'in ilk çeyreğinde talebin zayıflamasına sebep olabilir.



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JL Warren Capital LLC, Apple tedarikçilerinin daha az sipariş almalarını göstererek cihazın 2018'in ilk dört ayında sevkiyatlarının 30 milyondan 25 milyon üniteye kadar düşeceğini iddia ediyor. New Yorklu araştırma şirketinin de bu sonuca varmasının sebebi, iPhone X'e olan düşük talebe karşı yüksek fiyatı ve sahip olduğu yeniliklerin çok da ilgi çekici olmaması.



Apple'ın çeyreklik resmi finansal konferansına kadar bu bilgilerin hepsi birer spekülasyondan ibaret.



