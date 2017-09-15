İphone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı
iPhone X Hakkında Tüm Detaylar, Yeni Amiral Gemisinin Özellikleri! iPhone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı.
iPhone X Hakkında Tüm Detaylar, Yeni Amiral Gemisinin Özellikleri!
iPhone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı. Bekleyin, Home Düğmesi Nereye Gitti?
Apple etkinliği sonrası herkes oyunun kuralının değiştiğinin farkındaydı. Bu güne kadar bir çok teknoloji devi olarak nitelendirilen akıllı telefon üreticisi; OLED ekranlı büyük akıllı telefon üretmeyi zaten başarmıştı. Ancak onu farklı kılan tüm bunların yanında FACE ID teknoloji ile HOME düğmesinin ortadan kaldırılması ve herşeyin parmaklarınızın ucunda ve daha da geniş bir çalışma alanında gerçekleştirilebiliyor olması gibi görünüyor.
Tim Cook, titizlikle hazırlanmış bu özel makinenin akıllı telefonun geleceğini temsil ettiğini söylediğinde oldukça kararlıydı ve haklı da görünüyor.
Gelin Oyunun Kurallarını Değiştiren iPhone X'e Yakından Bakalım. Hangi Özellikler var.
Apple iPhone X Hakkında Ne diyor?
iPhone X
Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefona imza atmak daha en başından beri vizyonumuz oldu.
Bu iPhone öylesine etkileyici bir deneyim sunmalıydı ki onu kullanmaya başladığınız an elinizde bir telefon tuttuğunuzu unutmalıydınız. ve öyle akıllı olmalıydı ki dokunuşlarınıza, sesinize ve hatta bakışınıza bile tepki verebilmeliydi. iPhone X ile şimdi bu vizyon gerçeğe dönüştü. Gelecekle tanışmaya hazır olun.
Tasarım ve Ekran
Super Retina Ekran
iPhone X ile, aygıt ve ekran arasındaki sınır ortadan kalkıyor. Yepyeni 5.8 inç Super Retina ekran, eliniz için ideal bir boyuta sahip ve göz kamaştırıyor.
İnovatif Teknoloji
Ekran, yeni tekniklerden ve teknolojilerden yararlanarak tasarımın kıvrımlarına büyük bir hassasiyetle eşlik ediyor. ve zarif bir şekilde yuvarlatılmış köşelere kadar uzanıyor.
iPhone X İçin Tasarlanmış OLED Ekran
iPhone standartlarına ulaşmayı ilk kez başaran OLED teknolojisine sahip bu ekran, gerçeğe en yakın olağanüstü renkler, gerçek siyahlar, yüksek parlaklık ve 1.000.000: 1 kontrast oranı sunuyor.
TrueDepth Kamera
Minik bir alan; Face ID özelliğine imkan veren kameralar ve sensörler gibi şimdiye kadar tasarladığımız en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor.
Tümüyle Yeni Tasarım
Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cam. Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelik. Kablosuz şarj.
Suya ve toza dayanıklı tasarım
Doğal ve Tanıdık Hareketler
Alışık olduğunuz hareketlerle aygıtınızda gezinmek son derece doğal ve kolay. Herhangi bir ekrandan Ana Ekran'a dönmek için şimdi düğmeye basmak yerine tek bir kaydırma hareketi yeterli.
Face ID Yüz tanımada sınır tanımayan teknoloji.
Güvenli Kimlik Doğrulama
Yüzünüz, şimdi parolanız. Face ID, telefonunuzun kilidini açmanın ve kimliğinizi doğrulamanın yeni ve güvenli bir yolu.
Yüz Haritalama
Face ID, gücünü TrueDepth kameradan alıyor ve kurulumu oldukça kolay. Yüzünüze yansıttığı 30.000'in üzerinde görünmez noktayı analiz ederek en ince detaylarıyla bir derinlik haritası oluşturuyor.
TrueDepth Kamera Ön kamera. Öncü teknoloji.
Portre Modu Selfie'ler
Keskin ön planlar ve profesyonelce flulaştırılmış arka planlardan oluşan muhteşem selfie'ler çekin.
Portre Işığı
Portre modundaki yeni Portre Işığı özelliğiyle stüdyo kalitesinde göz alıcı ışık efektleri yaratın.
Animoji
TrueDepth kamera, birbirinden farklı 50'den fazla kas hareketini analiz ederek yüz ifadelerinizi 12 farklı Animoji karakterine dönüştürüyor. İçinizdeki pandayı, tavşanı veya
robotu ortaya çıkarın.
12 MP Çift Kamera Fotoğraf sanatı. Herkes için.
Gelişmiş Kameralar
Daha büyük ve daha hızlı 12 MP sensör. Yeni bir renk filtresi. Daha derin pikseller. ve optik görüntü stabilizasyonu (OIS) özelliğine sahip yeni telefoto kamera.
Portre Işığı
Derinlik algılayan kameralar ve en ince detaylarıyla çıkarılan yüz haritaları, stüdyo kalitesinde çarpıcı ışık efektlerine olanak veriyor.
Çift OIS
Arka kameraların her ikisi de optik görüntü stabilizasyonu özelliğine
ve hızlı lenslere sahip. Böylece loş ışıkta bile olağanüstü fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz.
Optik Yakınlaştırma
iPhone X'daki geniş açılı kamera ve telefoto kamera hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.
A11 Bionic Süper zeka.
Nöral Sistem
Karşınızda A11 Bionic. Bugüne kadar akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü ve en akıllı çip. Saniyede 600 milyara kadar işlem yapabilen nöral sisteme sahip.
Daha Hızlı CPU
Yepyeni CPU'daki dört adet yüksek verimli çekirdek, A10 Fusion'a göre yüzde 70'e kadar daha hızlı. ve iki adet yüksek performanslı çekirdek de yüzde 25'e kadar daha hızlı.
Adaptif Yüz Tanıma
Yapay öğrenme teknolojisi sayesinde Face ID, görünümünüzde zamanla gerçekleşen fiziksel değişikliklere adapte olabiliyor.
Güç Verimliliği
İkinci nesil performans kontrol birimi ve özel pil tasarımı, iki şarj işlemi arasında iPhone 7'ye kıyasla iki saate kadar daha fazla pil ömrü sağlıyor.
Apple Tasarımı GPU
Apple tasarımı yeni üç çekirdekli GPU, A10 Fusion'a göre yüzde 30'a kadar daha hızlı.
Artırılmış Gerçeklik – AR
A11 Bionic çip, oyunlarda ve uygulamalarda gözlerinize inanamayacağınız gerçeklikte deneyimlere olanak veriyor.
Kablosuz Şarj – Kablosuz bir dünya için kablosuz şarj.
Kablosuz Şarj
Herhangi bir şarj kablosu gerektirmeyen iPhone X, kablosuz bir gelecek için tasarlandı.
Kablosuz Bir Dünya
iPhone X'unuzu dünya çapındaki birçok otel, kafe ve havaalanında bulabileceğiniz kablosuz şarj istasyonlarında ve matlarında şarj edebilirsiniz.
AirPower 2018'de Sizinle Karşınızda AirPower.
iPhone, Apple Watch ve AirPods'unuzu
kablosuz şarj etmek için matın üzerinde herhangi bir yere bırakmanız yeterli.
iOS 11 : Çığır açıcı bir iPhone için çığır açıcı bir iOS.
iPhone X İçin Tasarlandı
Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefon için baştan aşağı yeni yetenekler ve hareketlerle tasarlanmış bir işletim sistemi.
iOS 11'deki Yenilikler
Mesajlar'da Animoji gönderin,
Denetim Merkezi'ni kişiselleştirin
ve Siri'yi kişisel DJ'iniz yapın
Artırılmış Gerçeklik
Dünyanın en gelişmiş artırılmış gerçeklik platformundaki inanılmaz AR oyunlarını ve uygulamalarını deneyimleyin.
Elbette iPhone X'e Uygun Aksesuarlar.
iPhone X Teknik Özellikleri
Renk
Uzay Grisi
Gümüş
Kapasite
64 GB
156 GB
Boyut ve Ağırlık
Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)
Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)
Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)
Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)
Ekran
Super Retina HD ekran
5.8 inç (diyagonal) OLED Multi-Touch tam ekran
HDR ekran
458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük
1.000.000: 1 kontrast oranı (tipik)
True Tone ekran
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
3D Touch
625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
iPhone X'un ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler, standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde, ekran diyagonal olarak 5.85 inç'tir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi
Çip
64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip
Nöral sistem
Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi
Kamera
12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera
Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram
Telefoto: ƒ/2.4 diyafram
Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma
Portre modu
Portre Işığı (beta)
Çift optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED'li True Tone Flash
Panorama (63 MP'e kadar)
Safir kristal mercek kapağı
Arka aydınlatma sensörü
Karma kızılötesi filtresi
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme
Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
İyileştirilmiş yerel ton eşleme
Vücut ve yüz algılama
Pozlama denetimi
Pürüz azaltma
Fotoğraflar için otomatik HDR
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Zamanlayıcı modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
Optik yakınlaştırma; 6 kat dijital yakınlaştırma
Dört LED'li True Tone Flash
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
Vücut ve yüz algılama
Pürüz azaltma
4K video kaydederken 8 MP fotoğraflar çekme
Videoları oynatırken yakınlaştırma
Videolara konum bilgisi ekleme
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
TrueDepth Kamera
7 MP kamera
Portre modu
Portre Işığı (beta)
Animoji
1080p HD video kaydı
Retina Flash
ƒ/2.2 diyafram
Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim
Otomatik HDR
Arka aydınlatma sensörü
Vücut ve yüz algılama
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Pozlama denetimi
Zamanlayıcı modu
FACE ID
TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma
Cellular ve Wireless
Model A1865
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29,
30, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41)
TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)
CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100 MHz)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Model A1901
FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66)
TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41)
UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
Tüm modeller
MIMO özellikli 802.11ac Wi-Fi
Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi
NFC (okuyucu modu özellikli)
Konum
Destekli GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro konum belirleme
Görüntülü Arama
Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama
Sesli Arama
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)5
Wi-Fi üzerinden arama5
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) ve Audible (2, 3 ve 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses seviyesi
Video Oynatma
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision ve HDR10 içerikler için Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteği
Apple TV'ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning – VGA Adaptörü ile 1080p'ye kadar (adaptörler ayrı satılır)
Siri
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
"Hey Siri" özelliğiyle sadece sesinizi kullanarak etkinleştirin
Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin
Harika Düğmeler ve Konnektörler
Güç ve Pil
iPhone 7'ye göre 2 saate kadar daha uzun pil ömrü
Kablosuz bağlantı üzerinden konuşma süresi: 21 saate kadar
İnternet kullanımı: 12 saate kadar
Kablosuz bağlantı üzerinden video oynatma: 13 saate kadar
Kablosuz bağlantı üzerinden ses çalma: 60 saate kadar
Hızlı şarj özelliği:
30 dakikada %50'ye kadar şarj etme9
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
Kablosuz şarj (Qi uyumlu şarj aygıtlarıyla çalışır10)
Güç adaptörüyle veya USB üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme
Hızlı şarj özelliği
Sensörler
Face ID
Barometre
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Yakınlık sensörü
Ortam ışığı sensörü
İşletim Sistemi
iOS 11
Yepyeni bir tasarıma ve yepyeni özelliklere sahip iOS 11, dünyanın
en gelişmiş mobil işletim sistemi. ve her zamankinden daha akıllı
ve ilgi çekici özellikleriyle iPhone'unuzun gücüne güç katıyor.
Erişilebilirlik
Erişilebilirlik özellikleri, herhangi bir engeli olan kişilerin iPhone X'larından en verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olur. Görsel, işitsel, fiziksel ve motor becerilerin yanı sıra okuma-yazma becerilerini destekleyen yerleşik özellikler sayesinde, dünyanın en kişisel
aygıtının keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz
VoiceOver
Büyütme
Büyüteç
Siri ve Dikte
Siri'ye Yazma
Anahtarla Denetim
Gizli Alt Yazılar
AssistiveTouch
Ekranı Seslendir
Yerleşik Uygulamalar
Kamera
Fotoğraflar
Sağlık
Mesajlar
Telefon
FaceTime
Mail
Müzik
Wallet
Safari
Harita
Siri
Takvim
iTunes Store
App Store
Notlar
Kişiler
iBooks
Ev
Hava Durumu
Anımsatıcılar
Saat
Videolar
Borsa
Hesap Makinesi
Sesli Notlar
Pusula
Podcast'ler
Watch
İpuçları
iCloud Drive
iPhone'umu Bul
Arkadaşlarımı Bul
Ayarlar
Dosyalar
Ücretsiz Apple Uygulamaları
iMovie
Pages
Keynote
Numbers
iTunes U
GarageBand
Apple Store
Apple TV Remote
iTunes Remote
Müzik Notları
Clips
Kulaklık
Lightning Konnektörlü EarPods
SIM Kart
Nano SIM
iPhone X mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu değildir.
İşitme Cihazı Derecelendirmesi
iPhone X (Model A1865, A1901): M3, T4
Mail Eki Desteği
Görüntülenebilir belge türleri
.jpg, .tiff, .gif (görseller); .doc ve .docx (Microsoft Word); .htm ve .html (web sayfaları); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview ve Adobe Acrobat); .ppt ve .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (metin); .rtf (zengin metin biçimi); .vcf (iletişim bilgileri); .xls ve .xlsx (Microsoft Excel); .zip, .ics
Sistem Gereksinimleri
Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)
İnternet erişimi12
Mac veya PC'de iTunes ile eşzamanlama için gerekenler:
Mac: OS X 10.9.5 veya daha yeni sürümü
PC: Windows 7 veya daha yeni sürümü
iTunes 12.7 veya daha yeni sürümü (www.itunes.com/tr/download adresinden ücretsiz indirilebilir)
Çevresel Gereksinimler
Çalışma ortamı sıcaklığı: 0° ila 35°C (32° ila 95°F)
Saklama sıcaklığı: -20° ila 45°C (-4° ila 113° F)
Bağıl nem: %5 ila %95 yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye (10.000 feet) kadar test edilmiştir
iPhone X Kutu İçeriği
iOS 11 yüklü iPhone
Lightning Konnektörlü EarPods
Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü
Lightning – USB Kablosu
USB Güç Adaptörü
Belgeler
Apple
http://www.teknotalk.com/iphone-x-hakkinda-hersey-59860/