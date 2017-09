İphone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı

iPhone X Hakkında Tüm Detaylar, Yeni Amiral Gemisinin Özellikleri!





iPhone X: 10 Yıl Sonra Apple Kural Kitabını Yeniden Yazdı. Bekleyin, Home Düğmesi Nereye Gitti?



Apple etkinliği sonrası herkes oyunun kuralının değiştiğinin farkındaydı. Bu güne kadar bir çok teknoloji devi olarak nitelendirilen akıllı telefon üreticisi; OLED ekranlı büyük akıllı telefon üretmeyi zaten başarmıştı. Ancak onu farklı kılan tüm bunların yanında FACE ID teknoloji ile HOME düğmesinin ortadan kaldırılması ve herşeyin parmaklarınızın ucunda ve daha da geniş bir çalışma alanında gerçekleştirilebiliyor olması gibi görünüyor.



Tim Cook, titizlikle hazırlanmış bu özel makinenin akıllı telefonun geleceğini temsil ettiğini söylediğinde oldukça kararlıydı ve haklı da görünüyor.



Gelin Oyunun Kurallarını Değiştiren iPhone X'e Yakından Bakalım. Hangi Özellikler var.



Apple iPhone X Hakkında Ne diyor?

iPhone X





Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefona imza atmak daha en başından beri vizyonumuz oldu.

Bu iPhone öylesine etkileyici bir deneyim sunmalıydı ki onu kullanmaya başladığınız an elinizde bir telefon tuttuğunuzu unutmalıydınız. ve öyle akıllı olmalıydı ki dokunuşlarınıza, sesinize ve hatta bakışınıza bile tepki verebilmeliydi. iPhone X ile şimdi bu vizyon gerçeğe dönüştü. Gelecekle tanışmaya hazır olun.



Tasarım ve Ekran





Super Retina Ekran





iPhone X ile, aygıt ve ekran arasındaki sınır ortadan kalkıyor. Yepyeni 5.8 inç Super Retina ekran, eliniz için ideal bir boyuta sahip ve göz kamaştırıyor.



İnovatif Teknoloji





Ekran, yeni tekniklerden ve teknolojilerden yararlanarak tasarımın kıvrımlarına büyük bir hassasiyetle eşlik ediyor. ve zarif bir şekilde yuvarlatılmış köşelere kadar uzanıyor.



iPhone X İçin Tasarlanmış OLED Ekran





iPhone standartlarına ulaşmayı ilk kez başaran OLED teknolojisine sahip bu ekran, gerçeğe en yakın olağanüstü renkler, gerçek siyahlar, yüksek parlaklık ve 1.000.000: 1 kontrast oranı sunuyor.



TrueDepth Kamera





Minik bir alan; Face ID özelliğine imkan veren kameralar ve sensörler gibi şimdiye kadar tasarladığımız en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor.



Tümüyle Yeni Tasarım





Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cam. Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelik. Kablosuz şarj.

Suya ve toza dayanıklı tasarım



Doğal ve Tanıdık Hareketler





Alışık olduğunuz hareketlerle aygıtınızda gezinmek son derece doğal ve kolay. Herhangi bir ekrandan Ana Ekran'a dönmek için şimdi düğmeye basmak yerine tek bir kaydırma hareketi yeterli.



Face ID Yüz tanımada sınır tanımayan teknoloji.





Güvenli Kimlik Doğrulama





Yüzünüz, şimdi parolanız. Face ID, telefonunuzun kilidini açmanın ve kimliğinizi doğrulamanın yeni ve güvenli bir yolu.



Yüz Haritalama





Face ID, gücünü TrueDepth kameradan alıyor ve kurulumu oldukça kolay. Yüzünüze yansıttığı 30.000'in üzerinde görünmez noktayı analiz ederek en ince detaylarıyla bir derinlik haritası oluşturuyor.



TrueDepth Kamera Ön kamera. Öncü teknoloji.





Portre Modu Selfie'ler





Keskin ön planlar ve profesyonelce flulaştırılmış arka planlardan oluşan muhteşem selfie'ler çekin.



Portre Işığı





Portre modundaki yeni Portre Işığı özelliğiyle stüdyo kalitesinde göz alıcı ışık efektleri yaratın.



Animoji





TrueDepth kamera, birbirinden farklı 50'den fazla kas hareketini analiz ederek yüz ifadelerinizi 12 farklı Animoji karakterine dönüştürüyor. İçinizdeki pandayı, tavşanı veya

robotu ortaya çıkarın.



12 MP Çift Kamera Fotoğraf sanatı. Herkes için.





Gelişmiş Kameralar





Daha büyük ve daha hızlı 12 MP sensör. Yeni bir renk filtresi. Daha derin pikseller. ve optik görüntü stabilizasyonu (OIS) özelliğine sahip yeni telefoto kamera.



Portre Işığı





Derinlik algılayan kameralar ve en ince detaylarıyla çıkarılan yüz haritaları, stüdyo kalitesinde çarpıcı ışık efektlerine olanak veriyor.



Çift OIS





Arka kameraların her ikisi de optik görüntü stabilizasyonu özelliğine

ve hızlı lenslere sahip. Böylece loş ışıkta bile olağanüstü fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz.



Optik Yakınlaştırma





iPhone X'daki geniş açılı kamera ve telefoto kamera hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.



A11 Bionic Süper zeka.





Nöral Sistem





Karşınızda A11 Bionic. Bugüne kadar akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü ve en akıllı çip. Saniyede 600 milyara kadar işlem yapabilen nöral sisteme sahip.



Daha Hızlı CPU





Yepyeni CPU'daki dört adet yüksek verimli çekirdek, A10 Fusion'a göre yüzde 70'e kadar daha hızlı. ve iki adet yüksek performanslı çekirdek de yüzde 25'e kadar daha hızlı.



Adaptif Yüz Tanıma





Yapay öğrenme teknolojisi sayesinde Face ID, görünümünüzde zamanla gerçekleşen fiziksel değişikliklere adapte olabiliyor.



Güç Verimliliği





İkinci nesil performans kontrol birimi ve özel pil tasarımı, iki şarj işlemi arasında iPhone 7'ye kıyasla iki saate kadar daha fazla pil ömrü sağlıyor.



Apple Tasarımı GPU





Apple tasarımı yeni üç çekirdekli GPU, A10 Fusion'a göre yüzde 30'a kadar daha hızlı.



Artırılmış Gerçeklik – AR





A11 Bionic çip, oyunlarda ve uygulamalarda gözlerinize inanamayacağınız gerçeklikte deneyimlere olanak veriyor.



Kablosuz Şarj – Kablosuz bir dünya için kablosuz şarj.





Kablosuz Şarj





Herhangi bir şarj kablosu gerektirmeyen iPhone X, kablosuz bir gelecek için tasarlandı.



Kablosuz Bir Dünya





iPhone X'unuzu dünya çapındaki birçok otel, kafe ve havaalanında bulabileceğiniz kablosuz şarj istasyonlarında ve matlarında şarj edebilirsiniz.



AirPower 2018'de Sizinle Karşınızda AirPower.





iPhone, Apple Watch ve AirPods'unuzu

kablosuz şarj etmek için matın üzerinde herhangi bir yere bırakmanız yeterli.



iOS 11 : Çığır açıcı bir iPhone için çığır açıcı bir iOS.





iPhone X İçin Tasarlandı





Ön yüzünün tamamı ekrandan oluşan bir telefon için baştan aşağı yeni yetenekler ve hareketlerle tasarlanmış bir işletim sistemi.



iOS 11'deki Yenilikler



Mesajlar'da Animoji gönderin,

Denetim Merkezi'ni kişiselleştirin

ve Siri'yi kişisel DJ'iniz yapın



Artırılmış Gerçeklik





Dünyanın en gelişmiş artırılmış gerçeklik platformundaki inanılmaz AR oyunlarını ve uygulamalarını deneyimleyin.



Elbette iPhone X'e Uygun Aksesuarlar.



iPhone X Teknik Özellikleri





Renk



Uzay Grisi

Gümüş



Kapasite



64 GB

156 GB



Boyut ve Ağırlık





Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)

Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)

Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)

Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)



Ekran





Super Retina HD ekran

5.8 inç (diyagonal) OLED Multi-Touch tam ekran

HDR ekran

458 ppi yoğunlukta 2436 x 1125 piksel çözünürlük

1.000.000: 1 kontrast oranı (tipik)

True Tone ekran

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

3D Touch

625 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

iPhone X'un ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler, standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde, ekran diyagonal olarak 5.85 inç'tir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).



Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık



60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi



Çip





64 bit mimariye sahip A11 Bionic çip

Nöral sistem

Tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi



Kamera



12 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera

Geniş açı: ƒ/1.8 diyafram

Telefoto: ƒ/2.4 diyafram

Optik yakınlaştırma; 10 kata kadar dijital yakınlaştırma

Portre modu

Portre Işığı (beta)

Çift optik görüntü stabilizasyonu

Altı bileşenli lens

Yavaş Senkron özelliğine sahip Dört LED'li True Tone Flash

Panorama (63 MP'e kadar)

Safir kristal mercek kapağı

Arka aydınlatma sensörü

Karma kızılötesi filtresi

Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme

Focus Pixels özelliğine sahip dokunarak netleme

Stabilizasyon özelliğine sahip Live Photos

Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim

İyileştirilmiş yerel ton eşleme

Vücut ve yüz algılama

Pozlama denetimi

Pürüz azaltma

Fotoğraflar için otomatik HDR

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Zamanlayıcı modu

Fotoğraflara konum bilgisi ekleme

Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG



Video Kaydı



Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu

Optik yakınlaştırma; 6 kat dijital yakınlaştırma

Dört LED'li True Tone Flash

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

Vücut ve yüz algılama

Pürüz azaltma

4K video kaydederken 8 MP fotoğraflar çekme

Videoları oynatırken yakınlaştırma

Videolara konum bilgisi ekleme

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264



TrueDepth Kamera



7 MP kamera

Portre modu

Portre Işığı (beta)

Animoji

1080p HD video kaydı

Retina Flash

ƒ/2.2 diyafram

Fotoğraflar ve Live Photos için geniş renk yelpazesiyle çekim

Otomatik HDR

Arka aydınlatma sensörü

Vücut ve yüz algılama

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Pozlama denetimi

Zamanlayıcı modu



FACE ID



TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma



Cellular ve Wireless





Model A1865



FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29,

30, 66)

TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41)

TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A)

CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900, 2100 MHz)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)



Model A1901



FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66)

TD-LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41)

UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)

GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)



Tüm modeller



MIMO özellikli 802.11ac Wi-Fi

Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi

NFC (okuyucu modu özellikli)



Konum



Destekli GPS, GLONASS, Galileo ve QZSS

Dijital pusula

Wi-Fi

Cellular

iBeacon ile mikro konum belirleme



Görüntülü Arama



Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama



Sesli Arama



FaceTime sesli arama

Voice over LTE (VoLTE)5

Wi-Fi üzerinden arama5



Ses Çalma



Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) ve Audible (2, 3 ve 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)

Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses seviyesi



Video Oynatma



Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 ve Motion JPEG

Dolby Vision ve HDR10 içerikler için Yüksek Dinamik Aralık (HDR) desteği

Apple TV'ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6

Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning – VGA Adaptörü ile 1080p'ye kadar (adaptörler ayrı satılır)



Siri



Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın

"Hey Siri" özelliğiyle sadece sesinizi kullanarak etkinleştirin

Siz şarkıyı dinleyin; Siri hangi şarkı olduğunu söylesin



Harika Düğmeler ve Konnektörler





Güç ve Pil



iPhone 7'ye göre 2 saate kadar daha uzun pil ömrü

Kablosuz bağlantı üzerinden konuşma süresi: 21 saate kadar

İnternet kullanımı: 12 saate kadar

Kablosuz bağlantı üzerinden video oynatma: 13 saate kadar

Kablosuz bağlantı üzerinden ses çalma: 60 saate kadar



Hızlı şarj özelliği:



30 dakikada %50'ye kadar şarj etme9

Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

Kablosuz şarj (Qi uyumlu şarj aygıtlarıyla çalışır10)

Güç adaptörüyle veya USB üzerinden bilgisayara bağlayarak şarj etme

Hızlı şarj özelliği



Sensörler



Face ID

Barometre

Üç eksenli jiroskop

İvmeölçer

Yakınlık sensörü

Ortam ışığı sensörü



İşletim Sistemi



iOS 11

Yepyeni bir tasarıma ve yepyeni özelliklere sahip iOS 11, dünyanın

en gelişmiş mobil işletim sistemi. ve her zamankinden daha akıllı

ve ilgi çekici özellikleriyle iPhone'unuzun gücüne güç katıyor.



Erişilebilirlik



Erişilebilirlik özellikleri, herhangi bir engeli olan kişilerin iPhone X'larından en verimli şekilde yararlanabilmelerine yardımcı olur. Görsel, işitsel, fiziksel ve motor becerilerin yanı sıra okuma-yazma becerilerini destekleyen yerleşik özellikler sayesinde, dünyanın en kişisel

aygıtının keyfini sonuna kadar çıkarabilirsiniz

VoiceOver

Büyütme

Büyüteç

Siri ve Dikte

Siri'ye Yazma

Anahtarla Denetim

Gizli Alt Yazılar

AssistiveTouch

Ekranı Seslendir



Yerleşik Uygulamalar





Kamera

Fotoğraflar

Sağlık

Mesajlar

Telefon

FaceTime

Mail

Müzik

Wallet

Safari

Harita

Siri

Takvim

iTunes Store

App Store

Notlar

Kişiler

iBooks

Ev

Hava Durumu

Anımsatıcılar

Saat

Videolar

Borsa

Hesap Makinesi

Sesli Notlar

Pusula

Podcast'ler

Watch

İpuçları

iCloud Drive

iPhone'umu Bul

Arkadaşlarımı Bul

Ayarlar

Dosyalar



Ücretsiz Apple Uygulamaları





iMovie

Pages

Keynote

Numbers

iTunes U

GarageBand

Apple Store

Apple TV Remote

iTunes Remote

Müzik Notları

Clips



Kulaklık



Lightning Konnektörlü EarPods



SIM Kart



Nano SIM

iPhone X mevcut mikro SIM kartlarla uyumlu değildir.



İşitme Cihazı Derecelendirmesi



iPhone X (Model A1865, A1901): M3, T4



Mail Eki Desteği



Görüntülenebilir belge türleri

.jpg, .tiff, .gif (görseller); .doc ve .docx (Microsoft Word); .htm ve .html (web sayfaları); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview ve Adobe Acrobat); .ppt ve .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (metin); .rtf (zengin metin biçimi); .vcf (iletişim bilgileri); .xls ve .xlsx (Microsoft Excel); .zip, .ics



Sistem Gereksinimleri



Apple ID (bazı özellikler için gereklidir)

İnternet erişimi12

Mac veya PC'de iTunes ile eşzamanlama için gerekenler:

Mac: OS X 10.9.5 veya daha yeni sürümü

PC: Windows 7 veya daha yeni sürümü

iTunes 12.7 veya daha yeni sürümü (www.itunes.com/tr/download adresinden ücretsiz indirilebilir)



Çevresel Gereksinimler



Çalışma ortamı sıcaklığı: 0° ila 35°C (32° ila 95°F)

Saklama sıcaklığı: -20° ila 45°C (-4° ila 113° F)

Bağıl nem: %5 ila %95 yoğuşmasız

Çalışma yüksekliği: 3.000 metreye (10.000 feet) kadar test edilmiştir



iPhone X Kutu İçeriği





iOS 11 yüklü iPhone

Lightning Konnektörlü EarPods

Lightning – 3,5 mm Kulaklık Jakı Adaptörü

Lightning – USB Kablosu

USB Güç Adaptörü

Belgeler



Apple



