İphone'unuzu Nasıl Kurtarırsınız?

Artık iki farklı iPhone ailesi var ve bu nedenle en temel görevlerden bazılarını gerçekleştirmenin iki farklı yolu var. Ekran görüntüsü almak veya cihazınızı yeniden başlatmak gibi bazı temel fonsiyonlar son modellerde biraz farklılık gösteriyor. Bu haberimizde iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus başta olmak üzere, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile iPhone 6s, iPad ve önceki modeller için en temel fonksiyonları açıklayacağız.

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Elbette umarız iPhone'unuzu sıfırlamak zorunda kalmazsınız, ancak bazen buna mecbur kalınabiliyor. Cihazınız tamamen yanıt vermeyi kestiğinde yeniden başlatmak ve kurtarma moduna girmek yapmanız kaçınılmaz temel fonksiyonlardan oluyor. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Aşağıdan hemen telefonunuzu bulun ve adımları izleyin:

iPhone X/ iPhone 8 Nasıl Yeniden Başlatılır?



Ses açma tuşuna basıp bırakın

Hızlıca ses kısma tuşuna basıp bırakın

Ekranda Apple logosunu görene kadar yan tuşa basılı tutun

iPhone X/ iPhone 8 Kurtarma Modu Nasıl Etkinleştirilir?

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iPhone'unuzu bilgisayara iTunes'a bağlayın.

Ses açma butonuna basıp bırakın

Hızlıca ses kısma tuşuna basıp bırakın

Yan tuşa basılı tutun. Ekranda Apple logosu belirecek. Tuşu bırakmayın

Kurtarma Modu (Recovery Mode) açılana kadar tuşa basılı tutmaya devam edin

iPhone 7/ iPhone 7 Plus Nasıl Yeniden Başlatılır?



Yan tuş ile ses kısma tuşuna aynıanda basılı tutun

10 saniye sonra ekrana Apple logosu gelecek. Ardından tuşları bırakın

iPhone 7/ iPhone 7 Plus Kurtarma Modu Nasıl Etkinleştirilir?

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iPhone'unuzu bilgisayara iTunes'a bağlayın.

Yan tuş ile ses kısma tuşuna aynıanda basılı tutun

Ekranda Apple logosu belirecek. Tuşları bırakmayın

Kurtarma Modu (Recovery Mode) açılana kadar tuşlara basılı tutmaya devam edin. Ardından tuşları bırakın

iPhone 6s ve Öncesi Nasıl Yeniden Başlatılır?



Home ve kilit tuşuna aynı anda basın

10 saniye sonra ekrana Apple logosu gelecek. Ardından tuşları bırakın

iPhone 6s ve Öncesinde Kurtarma Modu Nasıl Etkinleştirilir?

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iPhone'unuzu bilgisayara iTunes'a bağlayın.

Home ve kilit tuşuna aynı anda basın

Tuşlara basmaya devam edin. Ekranda Apple logosu belirecek. Tuşları bırakmayın

Kurtarma Modu (Recovery Mode) açılana kadar tuşlara basılı tutmaya devam edin. Ardından tuşları bırakın