İphone'un Yeni Modelleri Xr, Xs ve Xs Max Gittigidiyor'da Satışta

GittiGidiyor Apple'nin yeni modelleri iPhone XR, XS ve XS Max'ı satışa çıkarttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki teknoloji meraklılarının uzunca bir süredir beklediği iPhone'un yeni modelleri XR, XS ve XS Max, GittiGidiyor'da satışa çıktı.

iPhone XR 7 bin 299 TL'lik, iPhone XS 9 bin 699 TL'lik ve iPhone XS MAX ise 10 bin 599 TL'lik avantajlı satış fiyatıyla GittiGidiyor'da kullanıcılarla buluştu.