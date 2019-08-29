iPhone Telsiz Gibi Kullanılabilir, iPhone Walkie-Talkie, Project OGRS

29.08.2019 03:35

Apple, iPhone'u Bir Telsiz Gibi Kullandırmak İstiyor.

iPhone Walkie-Talkie, iPhone Telsiz gibi kullanılabilir mi? Apple'ın Project OGRS'si bunu hedefliyor.



Meraklıları hatta özellikle taksi şöförlerinin bir dönem ellerinden düşürmedikleri özellik. Walkie-Talkie gibi olan bas-konuş özellikli akıllı telefonlar… Hatırladınız mı? Temel olarak bir telsiz gibi çalışıyorlardı, insanların bir hücresel ağa bağlanmadan veya telefon numarası çevirmeden sohbet etmelerine izin veren sistem…



Görünen o ki, Apple belki de yakın bir gelecekteki iPhone modellerinde bu kendi telsiz sistemine benzer bir özelliği kullanıma açabilir. Bu özellik belli ki uzun süredir bekletiliyor.



The Information'da yayınlanan bir rapora göre Apple, bu konu üzerinde INTEL ile birlikte çalışıyor. Apple tarafında Kod adı Project OGRS (Off Grid Radio Service) olarak adlandırılan proje Intel tarafında Project Shrek olarak isimlendirildi. Doğrusu teknoloji şirketlerinin espri anlayışının olmadığını söyleyenler beri gelsin. ??



Açıkçası yeni sistem Apple Watch'taki Wifi ve Hücresel Telsiz – cellular walkie-talkie gibi değil. Bilindik ağları kullanarak iPhone'ları sahte telsizlere benzeden bir yığın uygulama var. Ayrıca bu ağlar üzerinden güvenlik sorunlarına maruz kalabiliyorlar.



Gerçekçi Bir Telsiz Gibi Çalışacak Bir Sistem Üzerinde Duruluyor!

Bunun yerine iPhone Telsiz Özelliği, diyebileceğimiz özellik, daha çok eski okul telsizlerinde bildiğimiz gibi; uzun mesafelerdeki iPhone'lar arasında bağımsız bir bağlantı oluşturur ve cep telefonu veya Wi-Fi sinyali kullanmaz. The Information'a göre kısa mesajlar için telsiz gibi bir sistem, insanlara kablosuz operatörler tarafından kapsanmayan alanlarda iletişim kurma imkanı sağlıyor. Özellik kısa mesaja vurgu yapıyor olsa da bunun sesli iletişim için genişletilebileceğini hayal etmek zor değil.



Böyle bir teknolojinin ne derece yararlı olabileceğini hayal edebiliyoruz. Özellikle Uzak bölgelerde, dağcılık, denizcilik gibi ilk etapta aklıma gelen bir çok alanda çok başarılı bir iş çıkarabilir. Özellikle acil durum ekiplerinde çok faydalı olabilir. Ayrıca uluslararası seyahatlerinizde aile bireyleriniz arasında birbirinizi kaybetmemeniz için de ideal olabilir. Yurt dışı roaming rezilliğine katlanmanıza gerek kalmaz. Ayrı bir SIM almanıza gerek kalmaz. vs. vs.



Projenin, Apple'ın modem çabalarına liderlik eden Rubén Caballero'nun bu yılın başlarında şirketten ayrılmasıyla rafa kaldırıldığı bildiriliyor. Ancak kimse bu projenin meyve vermeyeceğini söylemedi. En azında özellik bekletiliyor, umarız Apple bu özelliği gerçeğe dönüştürür. umarız…

Kaynak: Teknotalk.com