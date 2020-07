iPhone Servis Ücretleri Zamlandı! İşte Yeni iPhone Servis Ücretleri Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bulunan hemen hemen her cihaza zam yapan Apple bu kez de iPhone servis ücretlerine de zam yaptı.

Güncel iPhone Servis Ücretleri

Son zamanlarda artan döviz kurları ve koronavirüs nedeni ile sekteye uğrayan tedarik zincirleri, ülkemizde ciddi fiyat artışlarına yol açmakla birlikte tüketicilerin tepkisini topladı. Bu fiyat artışından nasibini alan ürünlerin arasında artık Apple servis ürünleri de bulunuyor.

Eski fiyatı 449 TL olan iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max/ X, XS, XS Max, XR batarya değişimi 489 TL oldu.

Eski fiyatı 319 TL olan iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus batarya değişimi 349 TL oldu.

Eski fiyatı 2.190 TL olan iPhone 11 Pro Max ve XS Max ekran değişimi 2.369 TL oldu.

Eski fiyatı 1.899 TL olan iPhone 11 Pro, XS ve X ekran değişimi 2.009 TL oldu.

Eski fiyatı 1.349 TL olaniPhone 11 ve XR ekran değişimi: 1.429 TL oldu.

Eski fiyatı 1.139 TL olan iPhone 8 Plus ekran değişimi: 1.219 TL oldu.

Eski fiyatı 999 TL olan iPhone 8 ekran değişimi: 1.069 TL oldu.

Eski fiyatı 1.139 TL olan iPhone 7 Plus ekran değişimi: 1.219 TL oldu.

Eski fiyatı 999 TL TL olan iPhone 7 ekran değişimi: 1.069 TL oldu.

Eski fiyatı 1.139 TL olan iPhone 6S Plus ekran değişimi: 1.219 TL oldu.

Eski fiyatı 999 TL olan iPhone 6S ve 6 Plus ekran değişimi: 1.069 TL oldu.

Eski fiyatı 869 TL olan iPhone SE, 6, 5S ve 5C: 939 TL oldu.

Tüm güncel fiyatlara burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir