iPhone SE'ye Hiç Acımadılar: Maket Bıçaklı Saldırı
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iPhone SE'ye Hiç Acımadılar: Maket Bıçaklı Saldırı

iPhone SE'ye Hiç Acımadılar: Maket Bıçaklı Saldırı
01.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 00:32

Akıllı telefonlar içerisinde önemli bir yere sahip olan iPhone SE'yi daha önce hiç böyle görmediniz.

Akıllı telefonlar içerisinde önemli bir yere sahip olan iPhone SE'yi daha önce hiç böyle görmediniz. Bir YouTuber bu akıllı telefonu maket bıçağı ile adeta perişan etti. İşte o görüntülerin de yer aldığı haberimizin detayları.

Apple dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olması ile birlikte aynı zamanda en sağlam cihazları da üretiyor diyebiliriz. Ancak bunu test etmeden emin olmak pek mümkün değil. Genellikle cihazlara maket bıçakları ile saldıran bir YouTuber bu sefer hedef olarak iPhone SE 2020 modelini seçti.

iPhone SE paramparça oldu

Bu youtuber öncelikli olarak akıllı telefonun ekranına maket bıçağıyla çeşitli hamleler yaptı. Yapılan hamlelerin sonucunda ekran oldukça iyi bir performans sergiledi. 6. maket darbesinde ekranda bazı çizikler görüldü. 7. darbede ise bu çizikler daha da derinleşti.

Bu maket bıçağı darbeleri daha sonra hoparlör ızgaralarına kadar indirildi. Buralar oldukça iyi bir performans sergiledi. Daha sonra özellikle de kenar kısımlar maket bıçakları ile yeniden çizildi. Genel olarak dayanıklılık seviyesinin iyi olduğu görüldü.

Ne yazık ki arka kamera pek dayanıklı değildi. YouTube tarafından maket darbeleri arka kameraya indirildiğinde büyük çizikler olduğu görüldü. Kamera camının bu nedenle pek dayanıklı olduğu söylenemez. Aşağıdaki videodan bu dayanıklılık testi ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra yorumlar bölümünden fikirlerinizi bizlere aktarmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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