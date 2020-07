iPhone SE Plus ve iPhone SE 3 Hakkında Yeni Gelişme iPhone SE Plus ve iPhone SE 3 hakkında yeni bir sızıntı geldi. Apple yeni uygun fiyatlı akıllı telefonlarını piyasaya sürebilir. İşte iPhone SE Plus ve iPhone SE 3 hakkında gelen yeni sızıntılar.

iPhone SE Plus ve iPhone SE 3 hakkında yeni bir sızıntı geldi. Apple yeni uygun fiyatlı akıllı telefonlarını piyasaya sürebilir. İşte iPhone SE Plus ve iPhone SE 3 hakkında gelen yeni sızıntılar. iPhone SE Plus Çok Yakında Gelebilir! Softpedia'nın aktardığı habere göre, Apple bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte iPhone SE Plus olarak adlandırılan bir cihaz tanıtabilir. Apple'ın Eylül ayında iPhone 12 serisini tanıtması beklenmekte. iPhone 12 serisine ek olarak SE Plus'ın da tanıtılacağı söylentiler arasında bulunmakta. iPhone SE Plus'ın nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak cihazın ekranı hali hazırda mevcut olan iPhone SE 2020'den daha büyük olacak. iPhone SE Plus A13 işlemciden güç alabilir. iPhone SE 3'ün 2021 yılında tanıtılacağı iddiası da son gelen bilgiler arasında yerini aldı. Apple'ın nasıl bir adım atacağı kullanıcılar tarafından merakla beklenmekte. Sizler iPhone SE Plus modelinde hangi özelliklerin olmasını isterdiniz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Kaynak: Tamindir