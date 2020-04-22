iPhone SE Plus Çıkış Tarihi Hakkında Üzücü İddia
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Apple, Teknoloji

iPhone SE Plus Çıkış Tarihi Hakkında Üzücü İddia

iPhone SE 2020 tanıtıldıktan hemen sonra iPhone SE Plus'ın da tanıtılacağı söylenmekteydi.

22.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:54
iPhone SE Plus Çıkış Tarihi Hakkında Üzücü İddia

iPhone SE 2020 tanıtıldıktan hemen sonra iPhone SE Plus'ın da tanıtılacağı söylenmekteydi. iPhone SE Plus çıkış tarihi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone SE Plus ne zaman tanıtılacak? İşte Apple Analist'i Ming-Chi Kuo'nun açıklamaları.

iPhone SE Plus Tanıtım Tarihi

Apple Analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2021 yılının ikinci yarısına kadar yeni uygun fiyatlı iPhone SE Plus modelini erteleyebilir. iPhone‌ SE Plus'ın iPhone 11 ve 11 Pro'ya benzer tam ekran tasarıma sahip 5.5 veya 6.1 inç ekrana sahip olması bekleniyor.

iPhone SE Plus'da Face ID teknoloji yer almayacak ve bunun yerine cihazın sağ tarafındaki güç düğmesine entegre edilen Touch ID bulunacak. ‌Akıllı telefonun küçük bir çentik ile geleceği söylenmekte.

Ming-Chi Kuo, ‌iPhone‌ SE Plus fiyatı hakkında ayrıntı vermedi, ancak yeni akıllı telefon Apple'ın amiral gemisi cihazlarından daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacak.

Sizler Apple'ın üzerinde çalıştığı iPhone SE Plus modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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