iPhone SE 2020 "Seste" Sınıfının En İyisi
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iPhone SE 2020 "Seste" Sınıfının En İyisi

Türkiye fiyatı 5299 TL'den başlayan iPhone SE 2 (2020), ses konusunda DxOMark'tan onayı aldı. DxOMark'ın gerçekleştirdiği teste göre, ikinci nesil iPhone SE, ses kalitesi olarak orta sınıf telefonlar arasında en iyisi.

iPhone SE 2020
28.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:50

Türkiye fiyatı 5299 TL'den başlayan iPhone SE 2 (2020), ses konusunda DxOMark'tan onayı aldı. DxOMark'ın gerçekleştirdiği teste göre, ikinci nesil iPhone SE, ses kalitesi olarak orta sınıf telefonlar arasında en iyisi.

Seste Sınıfının En İyisi

Apple'ın Nisan ayında tanıttığı iPhone SE 2 (2020) Türkiye'de 5299 TL fiyat etiketine sahip; dolayısıyla Apple Store'dan almayı tercih edenler için en ucuz iPhone modeli. iPhone SE 2 2020 özelliklerini biliyoruz, iPhone SE 2020 fiyatını hak ediyor mu? konusunda da fikirlerimizi paylaşmıştık. Çoğu kullanıcı için testler çok daha önemli. Örneğin, ses kalitesi. iPhone SE 2020 ses kalitesi olarak sınıfının en iyisi. Bu sonucu çıkaran isim testleriyle ünlü DxOMark.

Amiral Gemilerini Geçti!

iPhone SE 2020, 70 puanla iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11'in hemen altında, Dolby/AKG ile güçlendirilen Samsung Galaxy S20 Ultra'nın da hemen üstünde. Bu tablo, orta seviye bir telefonun ses kalitesi olarak amiral gemisi telefonlarla kapıştığını, hatta geçtiğini gösteriyor. DxOMark'ın bu sonuca farklı test yöntemleriyle vardığını da belirtmek gerekiyor.

iPhone SE 2020'nin aldığı ses puanı Apple'ın mevcut amiral gemisi iPhone 11 serisinden sadece 1 puan düşük. Ses için liderlik sıralamasında ilk 7. sırada olan telefon, ses çalma için 69 puan, kayıt için 73 puan aldı. DxOMark Apple iPhone SE 2020 Ses İncelemesi sayfasından detaylı bakabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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