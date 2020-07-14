iPhone SE 2020 Satışları Şaşırttı, Pandemi Döneminde Büyük Başarı! Apple, birkaç ay önce beklenen ufak boyutlu telefonu iPhone SE 2020'yi tanıtmıştı. Başlangıçta yurt dışında 399 dolar, Türkiye'de 5299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan 2.

Apple, birkaç ay önce beklenen ufak boyutlu telefonu iPhone SE 2020'yi tanıtmıştı. Başlangıçta yurt dışında 399 dolar, Türkiye'de 5299 TL fiyat etiketiyle satışa sunulan 2. Nesil iPhone SE, amiral gemisi sınıfı donanıma sahip ancak iPhone 8'e benzer tasarımla geliyor. Peki, küçük ekranlı iPhone modeli isteyen kullanıcıları hedefleyen iPhone SE 2 satışları nasıl, iPhone SE 2020 ikinci çeyrekte kaç adet sattı? Haberimizde.

10 Milyonun Üzerinde Sattı!

Çin'in Tayvan Ekonomi Gazetesi'nden bir rapor, iPhone SE 2020'nin bu yılın ikinci çeyreğinde 10 milyon üzerinde (12 milyon - 14 milyon) sattığını bildirdi. Telefonun Kovid-19 salgını sırasında piyasaya sürüldüğü göz önüne alındığında bu oldukça etkileyici bir sonuç.

Ucuz iPhone Yolda!

iPhone SE 2020, Apple'ın bugüne kadarki en düşük fiyatlı akıllı telefonu ve şirketin daha düşük fiyatlı iPhone'lar çıkarmaya devam edeceği anlaşılıyor. Rapora göre, Apple şu anda 300 doların altında başka uygun fiyatlı bir iPhone modeli planlıyor. Bu modelin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor. Rapor, Apple'ın 200 - 300 dolar fiyat aralığında bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını iddia etse de iPhone SE serisine dahil olacak bir model olup olmayacağı belirsiz. Öte yandan telefonun hala Apple A13 Bionic çipi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

iPhone SE 2020 Özellikleri

2. Nesil iPhone SE, 4.7 inç Retina HD ekrana sahip ve Dolby Vision, HDR10 oynatma desteği sunuyor. Hızlı Eylemler (Quick Actions) için Haptic Touch var. Apple A13 işlemciden güç alan telefonun 64GB/128GB ve 256GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kamera bölümünde, 12MP f/1.8 kamera mevcut; Apple, bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi tek kameralı sistem olduğunu söylüyor. Portre fotoğraflar için 7MP selfie kamera mevcut ve telefon 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Telefon 18W hızlı şarjı ve kablosuz şarjı destekliyor; batarya kapasitesi Apple tarafından açıklanmasa da 1821 mAh olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Tamindir