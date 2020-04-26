iPhone SE 2020, iPhone 8 ile Birebir Aynı!
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iPhone SE 2020, iPhone 8 ile Birebir Aynı!

Apple'ın 2020'ye damga vuran modellerinden birisi olan iPhone SE 2020, iPhone 8'e olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Hatta cihazlar o kadar benziyor ki, iPhone 8'in birçok parçasının iPhone SE 2020 ile uyumlu olduğu belirlendi.

26.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:27
iPhone SE 2020, iPhone 8 ile Birebir Aynı!

Apple'ın 2020'ye damga vuran modellerinden birisi olan iPhone SE 2020, iPhone 8'e olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Hatta cihazlar o kadar benziyor ki, iPhone 8'in birçok parçasının iPhone SE 2020 ile uyumlu olduğu belirlendi.

Apple'ın geçtiğimiz yıldan beri beklenen modeli iPhone SE 2020 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Aslında geçen senelerde cihazın isminin iPhone 9 olacağı yönünde de söylentiler vardı. Ancak cihaz daha önceden de var olan bir modelin devamı şeklinde SE ismi ile çıktı. Tabi cihazın son modellere göre uygun fiyatlı olması ilgiyi üzerinde topladı.

Cihazın dıştan ne kadar iPhone 8'e benzediği tartışılır. Ancak iç kısımdaki benzerlikler gerçekten dikkat çekiyor. Çünkü yeni piyasaya sürülen iPhone SE 2020'nin birçok parçası iPhone 8 ile uyumlu. Hatta bu iki cihaz arasındaki farklar sadece arka kamera, batarya ve yonga seti kısmında. Diğer tüm iç malzemeler iPhone 8 ile aynı.

Bir videosunda cihazın içerisini açan Youtuber cihazın iç kısımdaki malzemelerinin iPhone 8 ile aynı olduğunu doğruladı. Tabi bu durum akıllarda yeni iPhone SE modelinin iPhone 8'in artan parçalarından yapıldığı izlenimini oluşturuyor. Ancak diğer taraftan bakarsak bu işin iş görür tarafları da mevcut.

Örneğin iPhone SE 2020 kullanan bir kişiyseniz, cihazınız arızalandığında yedek parçayı kolaylıkla iPhone 8 üzerinden alabilirsiniz. Yada sensörler gibi farklı parçalarıda iPhone 8 üzerinden temin edebilirsiniz. Apple'ın neden böyle bir işe giriştiği bilinmez ama cihazın biraz az uğraşla ortaya çıktığı düşüncesini ortaya çıkardığı kesin.

Kaynak: Tamindir

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