iPhone SE (2020) Haptic Touch Sorunu ile Gündeme Geldi!
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iPhone SE (2020) Haptic Touch Sorunu ile Gündeme Geldi!

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve şirketin şimdiye kadarki en uygun fiyata sahip akıllı telefonu olarak öne çıkan iPhone SE (2020) bazı sorunlarla gündeme geldi.

iPhone SE (2020) Haptic Touch Sorunu ile Gündeme Geldi!
28.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:27

Apple tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve şirketin şimdiye kadarki en uygun fiyata sahip akıllı telefonu olarak öne çıkan iPhone SE (2020) bazı sorunlarla gündeme geldi. Apple iPhone SE (2020) Haptic Touch sorunu hakkında merak edilen detaylar yazımızda!

Apple iPhone SE (2020) Haptic Touch Sorunu Nelere Yol Açıyor?

iPhone SE (2020) kendi fiyat aralığında, en azından yurt dışında, oldukça yetenekli bir cihaz olsa da bazı yazılım sorunları ile gündeme geldi. Cihazın ilk testleri, bildirim merkezi ya da kilit ekranı içerisinde Haptic Touch kullanımının mümkün olmadığını ortaya koydu.

Yazılımsal olarak kısıtlanmış gibi gözüken bu özelliğin düzeltilmesi adına herhangi bir planın olmadığı düşünülüyor. Bu da kullanıcıların bazı işlevleri eski moda yöntemlerle halletmesi gerekeceğini işaret ediyor. Apple, söz konusu durum hakkında şu aşamada bir yorum yapmadı.

Haptic Touch Nedir, Ne İşe Yarar?

3D Touch teknolojisinin yerine gelen Haptic Touch, kullanıcıların işletim sistemi içerisinde önemli işlevleri kısayollardan halledebilmesine olanak sunuyor. Bu, uygulama üzerine basılı tuttuğunuzda size küçük bir menünün açıldığı özelliğin ta kendisi. Örneğin kamera uygulamasını açmadan bir öz çekim yapabilir, mesaj uygulamasını açmadan mesaj gönderebilir ya da arama uygulamasını açmadan çağrı başlatabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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