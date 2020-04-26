iPhone SE 2020, AnTuTu'ya Göre iPhone 11'den Çok Daha Yavaş
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Apple, Teknoloji, Haber

iPhone SE 2020, AnTuTu'ya Göre iPhone 11'den Çok Daha Yavaş

Telefonları ve diğer cihazları karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir Çin yazılımı olan AnTuTu'ya göre Apple iPhone SE 2020, iPhone 11 kadar hızlı değil.

26.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 21:27
iPhone SE 2020, AnTuTu'ya Göre iPhone 11'den Çok Daha Yavaş

Telefonları ve diğer cihazları karşılaştırmak için yaygın olarak kullanılan bir Çin yazılımı olan AnTuTu'ya göre Apple iPhone SE 2020, iPhone 11 kadar hızlı değil. A13 biyonik çip setine sahip olan iPhone SE 2020, AnTuTu'da 500.000'den düşük bir puan aldı. Bellek kapasitesi 256 GB olan iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro ile eşdeğer gibi görünsede, AnTuTu'da gerçekleştirilen puanlamaya göre iPhone 11'den çok daha yavaş görünüyor. Teknoloji uzmanları SE 2020'nin düşük puan almasında telefonun 3 GB RAM'e sahip olmasının etkili olduğunu düşünüyor. iPhone SE 2020, iPhone 11'den Çok Daha Düşük Bir Puan Aldı

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen iPhone SE 2020, Türkiye için 5.299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Satışa sunulmadan önce iPhone SE 2020 ile ilgili pek çok söylenti çıktı. Söylentilerden bir tanesi de telefonun, iPhone 11'de de kullanılan A13 biyonik çip setine sahip olduğu yönündeydi. Söylentilerle birlikte teknoloji severler, iPhone SE 2020'nin çok daha pahalı olacağı, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro ile benzer bir performansa sahip olacağı yönünde beklentiye girdi.

iPhone SE 2020 Beklentileri Karşılayamadı

AnTuTu platformunda iPhone 11 Pro 5,21,010 puan alırken aynı çip setine sahip olmasına rağmen iPhone SE 2020 4.92.166 puanda kaldı. AnTuTu platformunda geçmiş sonuçlara bakıldığında telefonun iPhone XS ve XS Max'in 2018 yılı içerisinde almış olduğu puana yakın bir puan aldığı söylenebilir. iPhone SE 2020 modelini iPhone 11 ile eş tutan ve iPhone XS ve XS Max modellerinden üstün kılan tek özelliği sahip olduğu 256 GB bellek. Pil ömrünü uzatmak için kullanıldığı düşünülen A13 biyonik çip setine rağmen, telefonun AnTuTu'da düşük puan almasının nedeni olarak sahip olduğu 3 GB RAM gösteriliyor.

Kaynak: Tamindir

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