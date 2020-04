iPhone SE 2 2020 Satışa Çıkmadan Parçalarına Ayrıldı iPhone SE 2 (2020) özellikleri ve fiyatını biliyoruz, peki ya içi? iPhone 8 kasasıyla gelen 2020 iPhone SE, parçalarına ayrıldı ancak bu sefer iFixit ekibi tarafından değil.

2020 iPhone SE Parçaları iPhone 8 ile Aynı!

2020 iPhone SE henüz satışa çıkmadan parçalarına ayrıldı. Wenzhou Ao Technology tarafından YouTube'da yayınlanan "2020 iPhone SE Teardown" videosunda yeni iPhone SE iPhone 8 ile birlikte yan yana alındı ve karşılaştırılmalı iç donanımı görme şansı verildi.

Telefonun iPhone 8 kadar kolay açılması dikkat çekiyor. Ekranı tutan yapıştırıcıyı yumuşatmak için neredeyse hiç ısı gerekmiyor. Ekran çıkarıldıktan sonra çerçeveden ayrılıyor ve iPhone 8 ile aynı şerit kablolarla tutuluyor. İncelemede hangi telefonun hangisi olduğunu ayırt etmek güç. Pilin tarafı ve bileşenlerin düzeni de aynı. Sökme işlemini gerçekleştiren kişi, ekran aksamının evrensel olduğunu ve iPhone SE'nin ekranı parçalarına ayrılmış iPhone 8'e monte edildiğini belirtiyor. Anakartın düzeni tamamen aynı. SE'nin pil konektörü iPhone 11'in pil konektörüne benzediğinden devre kartını çıkartıp doğrudan çalıştırmak mümkün olmuyor. Yeni pili çıkartıp, iPhone 8 devre kartını çalıştıracak bir pille değiştirmek, akıllı telefonun normal bir şekilde açılmasını sağlasa da, ekran, hoparlör ve titreşim motoru mükemmel çalışsa da kamera uygulaması düzgün çalışmıyor.

Found this in a random Facebook group. The new iPhone SE looks so similar to the 8! The link to the official source is in the comments. It is confirmed that all the parts from an iPhone 8 are universal with the SE apart from the battery and rear camera! #microsoldering #datarecovery #digitalforensics

2020 iPhone SE Parçalarına Ayrıldı!

iPhone SE'deki çoğu bileşenin doğrudan iPhone 8'den taşındığı görülüyor.