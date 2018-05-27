İphone Pilini Garanti Dışı Değiştirene 190 TL Geri Ödeme

Apple Garanti Dışını Pil Değiştirenlere de Ücret İadesi Yapmaya Karar Verdi!



Apple yayımladığı bir duyuru ile 2017 yılında sorunlu pillerini yetkili servislerinde tam ücret ödeyerek değiştiren dünya çapındaki kullanıcılarına ücret iadesi yapmaya karar verdi. Duyuruda;

2017 yılında kapanma sorunlarından dolayı ücret ödeyerek pil değiştiren iPhone 6 ve üzeri iPhone modeli sahiplerine 190 TL geri ödeme yaplacağı bildirildi.

iPhone pillerindeki imalattan dolayı kaynaklanan sorunları bir dizi yazılım aldatmacasıyla, bilerek yavaşlattığını kabul eden Apple, bu süreçte madur olmuş ve garanti dışı denilerek ücret ödeyip pil değiştiren kullanıcılarına 190 TL'lik bir kredi imkanı sunacağını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi indirimli pil değişimi imkanını bu yılın sonuna kadar sunan teknoloji şirketi; Pil değişim kampanyasından faydalanan iPhone kullanıcılarına 129 TL gibi indirimli bir ücretle pillerini değiştirme imkanı sunmuştu. Söz konusu kampanya öncesi pillerini ücret ödeyerek değiştiren dünya genelinde muhtemelen milyonlarca kullanıcı bu duruma isyan etmişti. Bu kullanıcılar bu garanti dışı değişim için 319 TL gibi bir pil değişim ücreti ödemişlerdi.

İşte bu aradaki 190 TL fark şimdi bu kullanıcılara kredi imkanı olarak geri iade ediliyor. Bir anlamda Apple bu indirimden yararlanamayan kullanıcıları için yeni bir telafi yoluna gittiğini duyurdu.

Peki kimler faydalanabilir?

Açıklamaya göre 1 Ocak 2017 ile 28 Aralık 2017 tarihleri arasında iPhone 6 veya üst model cihazlarının pillerini garanti dışı değiştirmiş ve ödeme yapmış kullanıcılara 190 TL'lik bir kredi sunulacağı belirtildi.

Başka Bir Şartta; Bu değişim işleminin Apple Store, Apple Onarım Merkezi veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısında yapılmış olması gerekiyor.

Apple bu duruma uyan müşterilerine 23 Mayıs 2018 ile 27 Temmuz 2018 krediyi nasıl alacaklarına dair bir e-posta göndereceğini açıkladı. 190 TL'lik bu kredini elektronik para transferi yoluyla veya pil değiştirmek için kullanılan kredi kartına yansıtılacağını ifade eden şirket, bu şartlara uyan ancak e-posta almayan kullanıcıların ise kendileriyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtiyor.

Apple garanti kapsamında pil değiştirme işlemi yapan kullanıcıların bu ayrıcalıktan faydalanamayacaklarını açıklarken, iPhone 6 veya üst modeller için 2018 yılının sonuna kadar garanti dışı pil değiştirme işlemlerine yönelik bir fiyat indirimi uygulanacağını da duyurdu.

Apple'ın belirlediği şartlara uyan fakat 1 Ağustos tarihine kadar herhangi bir e-posta almayan iPhone kullanıcılarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar buraya tıklayarak Apple ile irtibat kurması gerekiyor. Kredi almak için Apple yetkili servisinden servis aldığınıza yönelik bir belgeye sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

iPhone Garanti Dışı Pil Değiştirme Kredisi Nasıl Başvurulur?



Apple ile irtibatı bu linkten kurabilirsiniz!

Apple'ın konu ile ilgili duyurusuna buraya tıklayarak ulaşabilirisiniz.

iPhone Garanti Dışı Pil Değiştirme Kredisi Duyuru TAM METNİ!



Apple, 1 Ocak 2017 ile 28 Aralık 2017 tarihleri arasında; iPhone 6 veya sonraki model aygıtlarına yönelik garanti dışı pil değiştirme işlemi için ödeme yapmış olan müşterilere 190 TL'lik bir kredi sunmaktadır. Apple yetkili servis yerlerinde; (Apple Store, Apple Onarım Merkezi veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı) gerçekleştirilmiş olan pil değiştirme işlemleri bu kredi için uygundur.

190 TL'lik kredi, elektronik para transferi yoluyla sağlanacak veya pil değiştirme servisi ödemesi için kullanılan kredi kartına kredi olarak yansıtılacaktır.

Apple, 23 Mayıs 2018 ile 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında, uygun müşterilere krediyi almaya ilişkin yönergelerin bulunduğu bir e-posta gönderecektir.

1 Ağustos 2018 tarihine kadar Apple'dan e-posta almadıysanız ancak yukarıda açıklanan şartlar doğrultusunda kredi almaya uygun olduğunuzu düşünüyorsanız; lütfen 31 Aralık 2018'e kadar Apple ile irtibat kurun. Apple yetkili servis yerlerinden birinde servis aldığınızı gösteren bir servis belgesinin gerekli olduğunu unutmayın.

Ek bilgiler

Garanti kapsamı dahilinde gerçekleştirilen iPhone pil değiştirme işlemleri bu kredi için uygun değildir.

Apple, 28 Aralık 2017 tarihinde; iPhone 6 veya sonraki model aygıtlar için garanti dışı pil değiştirme işlemlerine yönelik; ve 2018 yılı sonuna kadar geçerli bir fiyat indirimi uygulayacağını duyurdu.

https://www.teknotalk.com/iphone-pilini-garanti-disi-degistirene-190-tl-geri-odeme-yapacak-63866/