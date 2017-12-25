İphone Pil Ömrüne Grafen Çözümü

Grafen, altı karbon atomunun düz altıgen şeklinde dizilerek oluşturduğu bir molekül. Bu molekülün oluşturduğu madde inanılmaz derecede dayanıklı, esnek, hafif ve iletken. Günümüzde grafie süper hızlı şarj olabilen pillerde, otonom arabalarda gece görüşü teknolojisinde ve esnek Wi-Fi alıcılarında kullanılıyor. Şimdiyse iPhone için geliştirilen NanoCase, bu özelliklerden bazılarını telefonunuza getiriyor.



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NanoCase, son derece ince ve hafif de olsa bir çok farklı özelliğe sahip. iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X'e uyumlu olan kılıf, cihazın dayanıklılığını artırıyor ve ısıyı dışarı atmasında yardımcı oluyor. Grafen ısıyı bakırdan bile 10 kat daha hızlı iletiyor. Bu da NanoCase'in geliştiricilerine göre pil ömrünün %20 artmasını sağlıyor.



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Özellikle Apple'ın önceki telefonlarını bilerek yavaşlattığını açıklaması ardından bu kılıf bir çok iPhone kullanıcısı için ideal gibi görünüyor. Eğer NanoCase'e sahip olmak istiyorsanız, yakında açılacak olan Indiegogo sayfasından 50 dolar ödeyerek satın alabilirsiniz.



