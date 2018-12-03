iPhone'nun İndirimli Pil Değişim Kampanyası Sona Eriyor! Yılbaşından Sonra Fiyatlar İki Katından Fazla Artacak
iPhone SE ve iPhone 6'dan iPhone X'e kadar olan tüm modeller için indirimli iPhone pil değişimi yılbaşında sona eriyor. Bu tarihten sonra sonra değişim ücretleri iki kattan fazla artacak.
Apple'ın yavaşlayan iPhone sorununun ardından başlattığı indirimli pil değişim kampanyasında sona yaklaşıyoruz. Bu ay sonunda indirim sona erecek. iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için şu anda 199 TL olan ücret 319 TL'ye yükselecek. iPhone X'in batarya değişim ücreti ise 449 TL olacak.
İPHONE XS SERİSİNİN PİL ÜCRETİ
Kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunulan iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ise tahmin edebileceğiniz gibi bu indirime dahil değil. Bu cihazlar hali hazırda garanti kapsamında, eğer garanti kapsamı dışında pil değişimi istenirse 449 TL ödenmesi gerekiyor.