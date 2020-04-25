iPhone'larda güvenlik açığı tespit edildi, milyonlarca veri çalınmış olabilir
iPhone ve iPad'lerde tespit edilen bir hatanın bilgisayar korsanlarının yıllarca veri çalmasına imkan sağlamış olabileceği belirtildi.
25.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:51
iPhone ve iPad'lerde tespit edilen bir hatanın bilgisayar korsanlarının yıllarca veri çalmasına imkan sağlamış olabileceği belirtildi.
Apple şirketi, bir güvenlik firmasının yarım milyardan fazla iPhone'u hackerlara karşı savunmasız bırakmış olabileceğini söylediği hatayı düzeltmek için hazırlıklara başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com