İphone Kablosuz Şarj Aksesuarı Hazır Değil!

Apple Park ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve iPhone 8 ile iPhone X modellerinin tanıtılacağı etkinlik, bildiğiniz üzere bugün gerçekleştirilecek. Yeni iPhone modellerinde kablosuz şarj özelliğinin yer alacağı söylense de iddialar henüz bunu destekleyen kablosuz şarj aksesuarının etkinliğe yetişmediğine işaret ediyor.



Yeni iPhone modellerinde kablosuz şarj nasıl olacak?



Şimdiye kadarki sızıntılara bakılırsa iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri kablosuz endüktif şarj standartlarına destek sunacak. KGI analisti Ming-Chi Kuo ise, Apple"ın buna uygun kendi kablosuz şarj aksesuarını henüz hazır edemediğini söylüyor. Bu durumda kullanıcılar donanım özelliğini kullanmak için üçüncü parti Qi şarj cihazlarına yönelmek zorunda kalabilir.







KGI raporu, Apple"ın kablosuz şarj cihazının RF özellikleri konusunda oldukça sıkı olduğunu ve bu nedenle şirketin henüz seri üretime başlayamadığını söylüyor. Bu sürecin ne kadar sürebileceği konusu ise şimdilik belirsiz. Yine rapor şirketin seri üretime geçmek için teknolojik atılımlar beklediğinin altını çiziyor.



Bakalım Apple, yeni iPhone modellerinin kablosuz şarjı konusunda neler sunacak?