iPhone (iOS) Güncelleme Nasıl Yapılır?

Teknoloji devi Apple, işletim sistemlerinin güncelliğini her zaman el üstünde tutuyor. İşletim sistemimizi güncellemek ise cihazımızın performansını artırdığı gibi, verilerimizin güvende kalmasını da sağlıyor. Bu doğrultuda akıllı telefonlarımızı en son sürümle güncellemek fazlasıyla mantıklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Peki iPhone cihazlarımızı en güncel sürümlerine nasıl yükseltiriz?

1. iPhone ile yazılım güncelleme:

Not: Güncelleme esnasında bir şeylerin ters gitme ihtimaline karşın, yakın zamanlarda gerçekleştirilmiş bir iCloud Yedeklemesi'nin bulunduğuna emin olun.

iPhone'ları güncellemenin en kolay yolu, cihazların içerisindeki imkanlardan faydalanmak. Bunu gerçekleştirmek için Ayarlar > Genel yolunu takip edin ve Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladığınız anda, en güncel iOS sürümü, cihazınızda hâlihazırda yüklü bulunan iOS sürümüyle karşılaştırılacak.

Eğer cihazınızdaki iOS sürümü yayımlanan son sürümden daha eskiyse, karşınıza güncelle ve indir ve yükle seçeneği

OS'un daha güncel bir sürümü yayınlanmış ise karşınıza İndir ve Yükle seçeneği belirecek. Bu seçeneğe tıklayarak iOS işletim sisteminin en güncel versiyonunu iPhone cihazınız için edinebilirsiniz.

2. iTunes ile yazılım güncelleme:

Not: Güncelleme esnasında bir şeylerin ters gitme ihtimaline karşı yakın zamanlarda gerçekleştirilmiş bir iTunes Yedeklemesi'nin bulunduğuna emin olun.

Bilgisayarınızda iTunes'u çalıştırın ve cihazınızı fiziksel bir kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Sol üstte beliren cihaz simgesine ve ardından Güncellemeleri Denetle butonuna tıklayın. Yeni bir iOS sürümü yayınlanmış ise karşınıza çıkacak olan İndir ve Yükle seçeneğini seçin. Şartlar ve Koşullar'ı onayladıktan sonra cihazınızdan Parola'yı girip cihazınız için de onay verin.

Yukarıdaki işlemleri tamamladığınızda, iPhone cihazınız ilk olarak iOS işletim sisteminin yeni sürümünü internet aracılığıyla indirecek ve sonrasında bunu yükleyecektir. Yükleme işlemine başlamadan önce cihazınızın pil değerinin %50'nin üzerinde ve cihazınızın şarja takılı olduğundan emin olun.

3. En güncel iOS sürümüne diğer kullanıcılardan daha önce ulaşmak (Apple Beta Software Program):

Apple'ın her yeni işletim sürümünün test aşamalarını gerçekleştirdiği "açık beta" programına kaydolmak tamamen ücretsiz. Ne var ki açık beta programı, yeni özellikleri en erken zamanda deneme imkanını sunmasının yanında bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Apple, açık beta programına kayıt olacak olan kullanıcılarını cihazlarının zarar görebileceği konusunda uyarıyor.

Apple'ın açık beta programına kayıt olmak için buraya tıklayıp gereken adımları tamamlayabilirsiniz.

Bu programa kayıt olmadan önce cihazınızın tam yedeklemesini almayı unutmayın.