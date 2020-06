iPhone iOS 13 Rekor Kırdı: Bakın Ne Kadar Kullanılıyor! Apple şirketinin iPhone iOS 13 kullanımı rekor seviyelere ulaştı.

Apple şirketinin iPhone iOS 13 kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Ortaya çıkan raporlar Apple kullanıcılarının çok şanslı olduğunu gösteriyor. Şirketin akıllı telefonlarının büyük bir çoğunluğunda en son iOS sürümü yüklü. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Dünya teknoloji devlerinden bir tanesi olan Apple, iPhone cihazlarında en çok tercih edilen işletim sistemlerine ilişkin bazı verileri yayınladı. Ortaya çıkan verilere göre; 17 Haziran 2020 ile birlikte iPhone sahiplerinin %81 gibi bir bölümü iOS 13'ü, %13'ü iOS 12'yi ve %6'sı diğer işletim sistemlerini kullanıyor. Üstelik 17 Haziran 2016 sonrası hesaba katıldığında işler çok daha farklı bir noktaya ulaşıyor. Cihazların iOS 13 kullanım oranı ise büyük bir rekor seviye olan %92'ye ulaştı.

iPhone iOS 13 kullanımı giderek artıyor

Yayınlanan istatistikler sadece bunlardan ibaret değil. iPad modellerinin %73 gibi bir bölümü iPadOS 13'ü, %16 gibi bir bölümü iPadOS 12'yi ve %11'i daha eski işletim sistemlerini kullanıyor. Yaklaşık dört yılda satılan cihazlarda aynı oran; iPadOS 13 için %93'e, iPadOS 12 %5'e yükselirken eski işletim sistemlerinde %1'e düşüyor.

Apple şirketinin işletim sistemi bakımından gerçekten de güçlü bir ağ yapısına sahip olduğu görülüyor. Mesela Android 10 kullanan akıllı telefon sayısı %20 civarına bile yaklaşamıyor. Bu nedenle Apple akıllı telefonları olan iPhone cihazlarında daha güçlü bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

22 Haziran Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda iOS 14 tanıtılacak. Bu güncellemeyi alacak akıllı telefonlar; iPhone 6s ve 6s Plus, iPhone SE (2016), iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XR gibi cihazlardan oluşuyor. Ayrıca iPhone XS/XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro/Pro Max ve iPhone SE 2020 modelleri de yine bu güncellemelerden yararlanacak.