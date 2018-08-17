İphone Boykotuna Destek İçin Alınabilecek Telefonlar, Fiyatları ve Özellikleri
iPhone Boykotuna Destek için Alınabilecek Telefonlar, Fiyatları ve Özellikleri iPhone dışında şu anda alınabilecek en iyi alternatifler neler?
iPhone Boykotuna Destek için Alınabilecek Telefonlar, Fiyatları ve Özellikleri
iPhone dışında şu anda alınabilecek en iyi alternatifler neler? İşte piyasadaki en uygun diğer akıllı telefonlarla birlikte fiyatları ve özellikleri…
Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara karşı ABD'nin elektronik ürünlerine uygulanacak olan boykot kararından sonra akla gelen ilk soru? hangi alternatiflerin boykota destek için alınabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatırlarsanız;
"Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Vestel Venüs var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
iPhone Boykotuna Destek için Alınabilecek Telefonlar, Fiyatları ve Özellikleri
Samsung Galaxy Note 9 – Fiyatı: 6499 TL
Özellikleri:
Ekran: 6.4 inç
İşlemci: Snapdragon 845 SDM845
RAM: 8 GB
Kamera: 12 MP/12 MP/8 MP
Batarya: 4000 mAh
Samsung Galaxy S9 – Fiyatı: 4849 TL
Özellikleri:
Ekran: 5.8 inç
İşlemci: Snapdragon 845 SDM845
RAM: 4 GB
Kamera: 12 MP/8 MP
Batarya: 3000 mAh
Samsung Galaxy S9+ – Fiyatı: 5399 TL
Özellikleri:
Ekran: 6.2 inç
İşlemci: Snapdragon 845 SDM845
RAM: 6 GB
Kamera: 12 MP/12 MP/8 MP
Batarya: 3500 mAh
Huawei Mate 10 Lite – Fiyatı: 2099 TL
Özellikleri:
Ekran: 5.9 inç
İşlemci: HiSilicon Kirin 659
RAM: 4 GB
Kamera: 16 MP/13 MP
Batarya: 3340 mAh
Huawei Mate 10 Pro – Fiyatı: 4399 TL
Özellikleri:
Ekran: 6 inç
İşlemci: HiSilicon Kirin 970
RAM: 6 GB
Kamera: 12 MP/20 MP/8 MP
Batarya: 4000 mAh
Huawei P20 Pro – Fiyatı: 4999 TL
Özellikleri:
Ekran: 6.1 inç
İşlemci: HiSilicon Kirin 970
RAM: 6 GB
Kamera: 40 MP/20 MP/24 MP
Batarya: 4000 mAh
iPhone Boykotuna Destek için Alınabilecek Telefonlar
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https://www.teknotalk.com/iphone-boykotuna-destek-icin-alinabilecek-telefonlar-65019/