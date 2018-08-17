İphone Boykotuna Destek İçin Alınabilecek Telefonlar, Fiyatları ve Özellikleri

iPhone Boykotuna Destek için Alınabilecek Telefonlar, Fiyatları ve Özellikleri



iPhone dışında şu anda alınabilecek en iyi alternatifler neler? İşte piyasadaki en uygun diğer akıllı telefonlarla birlikte fiyatları ve özellikleri…

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara karşı ABD'nin elektronik ürünlerine uygulanacak olan boykot kararından sonra akla gelen ilk soru? hangi alternatiflerin boykota destek için alınabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatırlarsanız;

"Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Vestel Venüs var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

iPhone Boykotuna Destek için Alınabilecek Telefonlar, Fiyatları ve Özellikleri

Samsung Galaxy Note 9 – Fiyatı: 6499 TL

Özellikleri:

Ekran: 6.4 inç

İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

RAM: 8 GB

Kamera: 12 MP/12 MP/8 MP

Batarya: 4000 mAh

Samsung Galaxy S9 – Fiyatı: 4849 TL

Özellikleri:

Ekran: 5.8 inç

İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

RAM: 4 GB

Kamera: 12 MP/8 MP

Batarya: 3000 mAh

Samsung Galaxy S9+ – Fiyatı: 5399 TL

Özellikleri:

Ekran: 6.2 inç

İşlemci: Snapdragon 845 SDM845

RAM: 6 GB

Kamera: 12 MP/12 MP/8 MP

Batarya: 3500 mAh

Huawei Mate 10 Lite – Fiyatı: 2099 TL

Özellikleri:

Ekran: 5.9 inç

İşlemci: HiSilicon Kirin 659

RAM: 4 GB

Kamera: 16 MP/13 MP

Batarya: 3340 mAh

Huawei Mate 10 Pro – Fiyatı: 4399 TL

Özellikleri:

Ekran: 6 inç

İşlemci: HiSilicon Kirin 970

RAM: 6 GB

Kamera: 12 MP/20 MP/8 MP

Batarya: 4000 mAh

Huawei P20 Pro – Fiyatı: 4999 TL

Özellikleri:

Ekran: 6.1 inç

İşlemci: HiSilicon Kirin 970

RAM: 6 GB

Kamera: 40 MP/20 MP/24 MP

Batarya: 4000 mAh

iPhone Boykotuna Destek için Alınabilecek Telefonlar

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https://www.teknotalk.com/iphone-boykotuna-destek-icin-alinabilecek-telefonlar-65019/