2017 yılının sonlarına doğru Apple, eski iPhone'ların batarya performanslarını bilerek düşürdüğünü açıklamıştı. Şirket bu kararı, bir cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasındansa yavaş çalışmasının daha iyi olduğunu düşündüğü için vermişti. Apple, bu süreçte kullanıcılarına 29 dolara batarya değişimi sunarak, bu yavaşlama sorunundan kurtulmasını sağladı.

İndirimli batarya değişim programından binlerce müşteri yararlanırken ortaya ilginç birçok teori de atılmadı değil. "Apple bataryalara bilerek zarar veriyor", "Telefonunuzu kullanmadığınız zaman buzdolabına koymak bataryanın daha uzun süre gitmesini sağlar" gibi yanlış söylemleri sizler için derledik. Gelin hep beraber iPhone bataryaları hakkında doğru bilinen 4 yanlış efsane bilgiye bakalım.

1. Bataryalar sıcaktan ve soğuktan etkilenmez:

YANLIŞ. Hem aşırı sıcak hem de aşırı soğuk bataryalar için zararlıdır ancak sıcak ve soğuğun batarya üzerinde farklı etkileri vardır. Sıcaklık bataryanıza kalıcı hasar verebilir. Telefonunuzu 16 derece ile 22 derece arasında tutmak her zaman en iyisidir. iPhone'unuz eğer 35 derecenin üzerimde bir sıcaklığa çıkarsa batarya şarj olmayı kalıcı bir hasara yol açmamak için yüzde 80'de sabitleyecektir. Eğer cihazınız soğuk bir ortamda ise, bataryanız kendisini daha çabuk boşaltacaktır. Soğuk, bataryanızda kalıcı hasara kısa vadede neden olmaz.

2. Aslında az çeken telefonların şarjı hızlı tükenmez:

YANLIŞ. iPhone'un en yorucu görevlerinden bir tanesi de baz istasyonlarına bağlanmak. Eğer cihazınız baz istasyonundan uzak bir yerde ise, hücresel veriye ulaşmak için daha çok efor sarf edeceği için cihazınız bataryası daha hızlı bir şekilde tükenir. Eğer baz istasyonuna yakın bir yerde bulunmuyorsanız ve batarya ömründen tasarruf yapmaya çalışıyorsanız telefonunuzu uçak modunda kullanmanız size fayda sağlayacaktır.

3. iPhone'u gece boyunca şarjda bırakmak batarya için kötüdür:

YANLIŞ. Bu en yaygın yanlış bilgilerden birisidir. Herhangi bir iPhone, iPad, iPod için üretilen MFi sertifikalı şarj kablolarının içinde bir yonga bulunuyor. Bu yonga, cihazlarınıza güç girişini kontrol ediyor. Cihazınızı gece boyunca MFi sertifikalı bir şarj cihazıyla şarj ederseniz, bataryanızda bir hasar meydana gelmez.

4. Batarya tamamen boşalmadan şarj etmek bataryaya basar verir:

YANLIŞ. Nikel-kadmiyum bataryalar genellikle bellek etkisi olarak bilinen bir sorundan mustarip olur. Bu sorunu önlemek için, bataryanın tamamının boşaltılması ve ardından ayda bir kez tamamen şarj edilmesi önerilir. Ancak artık nikel-kadmiyum bataryalar kullanılmıyor. Modern bataryalar lityum iyondan yapılıyor.

Daha verimli, daha hafif, daha uzun ömürlü ve daha küçük boyutlarda olan bu bataryalar nikel-kadmiyum bataryalara göre çok daha güçlü. Hafıza etkisi sorunu artık lityum-iyon bataryalarda görünmüyor. Yeni batarya teknolojisiyle artık bataryalarımızı tamamen boşaltmaya gerek yok. iPhone'unuzu istediğiniz zaman şarj edebilirsiniz.