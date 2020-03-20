iPhone Almaya Sınır Geldi! Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alan Apple, iPhone satışlarına sınırlama getirdi.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle mağazalarını geçici olarak kapatma kararı alan Apple, iPhone satışlarına sınırlama getirdi.

Apple iPhone Satışlarını Sınırlandırdı

Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden tek seferde artık sadece iki adet iPhone alınabilmekte. Bu kararın neden alındığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Tüm ülkelerden sadece 2 adet aynı model iPhone tek seferde satın alınabiliyor.

Çin hükümeti, Çin'de yer alan fabrikaları kapatma kararı almıştı. Koronavirüsü nedeniyle pek çok firma fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kalmıştı. Bu durumdan iPhone üretim fabrikaları da etkilenmişti. Apple'ın üretimden dolayı mı böyle bir karar aldığı bilinmezliğini korumakta.

Apple 2007 yılında da böyle bir sınırlandırma yapmıştı. Koronavirus salgınının Çin'deki iPhone tedarikini sarstığını belirten ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz günlerde ABD'li şirketin 2020'nin ilk çeyreğinde iPhone sevkiyat tahminini yüzde 10 azaltarak 36-40 milyon adede indirdiğini duyurmuştu.

Apple tarafından konu hakkında resmi açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz.