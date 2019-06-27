iPhone'a iOS 13 Nasıl İndirilir?

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği bir etkinlikte duyurduğu ve bazı özelliklerini açıkladığı iOS 13 bomba gibi geliyor. Son kullanıcıya yayınlanmasına daha birkaç ay olan iOS 13'ü önceden denemek isteyen kullanıcılar için ise başka bir yol bulunuyor. Apple, 25 Haziran itibariyle iOS 13'ün açık betasını yayınladı.

Bu işlem iPhone'unuza yaptığınız standart güncelleme indirmelerden biraz daha farklı olarak ilerliyor. Eğer açık beta yerine iOS'un güncel kararlı sürümünü indirmek istiyorsanız biraz daha farklı adımlar izlemeniz gerekiyor.

En güncel iOS sürümü nasıl yüklenir?

iPhone Yedeği Nasıl Alınır?

Beta sürümlerinin karasız olmaları ve cihazınızdaki verileri kaybedebilmeniz gibi riskler içermeleri sebebiyle Apple, bir beta sürümünü cihazınıza yüklemeden önce cihazınızın tam yedeklemesini almanızı öneriyor. Bunu gerçekleştirebilmek için cihazınızı iTunes yüklü bilgisayarınıza bağlayın ve kilidini açın.

Sol üstten cihaz simgesine tıklayın. Yedeklemeler kısmında Bu Bilgisayar ve hemen altında bulunan Yerel yedeklemeyi şifrele seçeneklerini seçin. Verilerinizi koruma adına bir şifre belirlemeniz istenecektir.



Yaklaşık 5 dakika süren yedekleme işlemini gerçekleştirdikten sonra iOS 13 açık betayı yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin.

iOS 13 Açık Neta Nasıl İndirilir?

Not: Aşağıdaki işlemleri bilgisayarınızdaki bir internet tarayıcısı ile değil, iPhone'unuzda bulunan Safari internet tarayıcısı ile gerçekleştirin.

Daha önce herhangi bir Apple betası indirmediyseniz ilk adım olarak Apple'ın beta programına burada (beta.apple.com) bulunan mavi renkteki Sign up butonuyla kayıt olun ve giriş yapın. Zaten kayıtlıysanız altta bulunan Sign in ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada iOS işletim sistemini seçin. Sayfanın ortalarında bulunan Get Started kısmına gelin ve yazının içerisinde mavi renkle belirtilen enroll your iOS device'a tıklayın.

Açılan sayfada 2. adıma ilerleyin. Install profile başlığı altında bulunan mavi renkli Download profile butonuna tıklayın.

Baloncuk şeklinde çıkan uyarıda İzin Ver seçeneğini seçin.

İndirilen profili yüklemek için Ayarlar > Genel yolunu takip edin. Sayfanın en altlarında bulunan Profiller'i seçerek indirilen Profil başlığı altındaki iOS 13 & iPadOS 13 Beta Software profiline tıklayın. Sağ üst kısımdaki Yükle'yi seçin.



Profilin yüklenmesi tamamlandığında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip edin ve yazılım güncellemelerini kontrol edin. iOS 13 beta sürümü indirilebilir olarak karşınıza çıkacak. İndir ve Yükle butonuna tıklayın.



İnternet bağlantı hızınıza göre 10 dk ila bir saat arasında indirilecek olan 3,3 GB'lık iOS 13 beta sürümünün indirmesi tamamlandığında Şimdi Yükle'ye tıklayın. Yükleme işlemine başlamadan önce cihazınızın pil düzeyinin %50'den fazla ve şarja takılı olduğundan emin olun.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde iPhone'unuzu başarılı bir şekilde iOS 13 beta sürümüne yükseltmiş olacaksınız. Aldığınız yedekleme sayesinde ise cihazınızda herhangi bir sorun oluştuğunda verilerinizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacaksınız.