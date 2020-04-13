iPhone 9 Satışa Çıkıyor
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Apple, Teknoloji

iPhone 9 Satışa Çıkıyor

iPhone 9 diğer adıyla iPhone SE 2'nin gelecek hafta içerisinde lansmanının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ara telefon olarak piyasaya sunulması beklenen iPhone 9, diğer iPhone modellerinden farklı olarak çok daha küçük bir ekrana sahip.

13.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:53
iPhone 9 Satışa Çıkıyor

iPhone 9 diğer adıyla iPhone SE 2'nin gelecek hafta içerisinde lansmanının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Ara telefon olarak piyasaya sunulması beklenen iPhone 9, diğer iPhone modellerinden farklı olarak çok daha küçük bir ekrana sahip.

Telefonun, iPhone 12'nin lansmanından önce ara telefon olarak tanıtılacağı söyleniyor. iPhone SE modelinden sonra küçük ekranlı telefonlar üretmeyi bırakan Apple şirketi, iPhone 9 modeli ile küçük ekranlı telefonların üretimine geri dönmüş gibi görünüyor. Yeni iPhone 9'un A13 Bionic işlemicisine sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda telefonun 3GB RAM'e sahip olacağı da belirtilen bilgiler arasında. iPhone 9 diğer adıyla iPhone SE 2'de 3D Touch özelliğinin bulunmayacağı söyleniyor. Bununla birlikte 4.7 inç LCD ekrana sahip olması beklenen telefonun, satış fiyatının diğer iPhone modellerine kıyasla daha uygun olması bekleniyor.

iPhone 9'un Önümüzdeki Hafta Tanıtılması Bekleniyor

Apple'in telefonu piyasaya 64GB ve 128GB dahili depolama seçenekleriyle sunacağı söyleniyor. Üç farklı renk seçeneğine sahip olması beklenen iPhone 9, uzay grisi, gümüş ve kırmızı seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak. Ara telefon olarak piyasaya sunulması beklenen iPhone 9 modeliyle ilgili Apple şirketi resmi bir lansman tarihi açıklamazken, güvenilir kaynaklar, telefonun önümüzdeki hafta içerisinde piyasaya tanıtılacağını söylüyor.

Kaynak: Tamindir

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