İphone 9 İçin Büyük İddia!

iPhone 8'in OLED ekranlı ilk Apple telefonu olacağı sıkça konuşuluyor. Buna karşın beraberinde tanıtılacak iPhone 7S ve iPhone 7S Plus'ın her zamanki LCD ekranla geleceği söyleniyor. Ancak yeni bir kaynağın iddiasına göre firma 2018'de LCD'den tamamen kurtulacak.



Nikkei'ye konuşan sektörden iki isim, 2018'in ikinci yarısında piyasaya sürülecek iPhone'ların tamamının OLED ekranlarla geleceğini söyledi. Apple'ın asıl telefonu her zaman yılın ikinci yarısında tanıtıldığı için söz konusu telefonun iPhone 9 olacağı anlaşılıyor. Ancak bir yıl içerisinde Apple'ın planlarının aynı kalmasının garantisi yok.



Tüm iPhone'ların OLED'e taşınması iddiasına biraz şüpheyle bakılabilir çünkü ekran üreticileri, bu kadar çok ekranı zamanında yetiştiremeyebilir. Bu senenin iPhone'larından sadece bir tanesinin OLED ekranla gelecek olmasının nedeni de muhtemelen bu. Üstelik Nikkei'nin iddialarının her zaman doğru çıkmadığını da biliyoruz.



Elbette OLED ekranlı iPhone 8'in kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı, Apple'ın gelecek kararları üzerinde etkili olabilir.