İphone 8 ve İphone X'i Almak İsteyenlere Kötü Haber: Apple Store Erişime Kapatıldı!
Apple'ın büyük tanıtım etkinliği öncesinde çevrimiçi Appler Store mağazası hizmet dışı bırakıldı.
Apple'ın büyük tanıtım etkinliği öncesinde çevrimiçi Appler Store mağazası hizmet dışı bırakıldı. Serinin 10. yılına özel bir ön sipariş sayfası ile yeni modellerin gözükeceği biçimde güncellenecek.
Apple'ın kendi çevrimiçi mağazası olan Apple Store kullanıcıların direk firmadan alış veriş yapmak için kullandığı bir web sitesi. Firmanın tanıtmak üzere oluğu her yeni ürün öncesinde bu site belirli süreyle kapatılır ve yeni ürünlere özel bir dizaynla karşımıza çıkar. Haliyle iPhone 8 ve iPhone X'in adını duyan herkes gibi Apple Store sayfasına ulaşmaya çalışırsanız site yeniden açılana dek içeriğe ulaşmanız olası değilir.
"Geri döneceğiz. Apple Store'u sizin için güncellemekle meşgulüz. Lütfen birazdan yeniden kontrol edin."
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Bugün Apple'ın yeni yaptırdığı dev Silikon Vadisi ofisi olan Apple Park'taki Steve Jobs salonunda yapılacak aktivite, en büyük iPhone tanıtım etkinliği olacak. Çerçevesiz OLED ekran, yeni nesil yüz tanıma ve kablosuz şarjla gelecek cihazlar, tanıtımın sonrasında Apple Store'da ön siparişe açılabilir. Bunun için firmanın açıklama yapması bekleniyor.
Bunun dışında iPhone 7 ile aşağı yukarı aynı dizayna sahip tasarlanmış bir iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın görücüye çıkması bekleniyor. Apple Watch 4 ve ultra HD görüntüleri destekleyen yeni 4K Apple TV'de aynı aktivitete ortaya çıkacak.