İphone 8 ve İphone X Fiyatı Ne Olacak? (Video)

Dün itibarıyla gerçekleştirilen lansman ile iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri duyuruldu. Şimdilik cihazların yurtdışı fiyatlarını biliyoruz ancak cihazların Türkiye'de kaç TL olacağı henüz kesinleşmedi.



Biz de bu videomuzda, güncel kur ve vergilendirmeyi hesaplayarak yeni modellerin tahmini kaç TL olacağını irdeledik.



iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X fiyatı ne olacak?



İlk olarak geçtiğimiz yılki modellerle bu yılki modellerin yurtdışı fiyatlarını karşılaştıralım. Geçtiğimiz yıl iPhone 7 modeli 640 dolar, iPhone 7 Plus modeli ise 769 dolar idi. Bu yıl iPhone 8 modeli 699 dolar, iPhone 8 Plus ise 799 dolar fiyat etiketine sahip. Yani her iki model de biraz pahalandı.



Son olarak iPhone X modelinin fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.



Gelelim Türkiye fiyatlarının tahmini olarak ne olacağına. iPhone 8 fiyatını güncel dolar kuru ile TL'ye çevirdiğimizde 2405 TL ediyor. Bu fiyata %10 TRT bandrolu ve %25 ÖTV ekledikten sonra genel toplama %18 KDV ekliyoruz ve elde ettiğimiz fiyat 3830 TL.



iPhone 8 Plus modeli için ise güncel kur çevirisi 2749 TL. Bu rakama ÖTV, TRT ve KDV eklediğimizde karşımıza çıkan fiyat 4377 TL.



iPhone X için ise 3,438 TL'lik baz fiyata ÖTV, TRT ve KDV eklediğimizde 5475 TL fiyatını elde ediyoruz. Toparlayacak olursak, tahmini olarak fiyatlar şöyle:



-iPhone 8: 3830 TL



-iPhone 8 Plus: 4377 TL.



-iPhone X: 5475 TL