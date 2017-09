İphone 8 ve İphone 8+ Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Az önce duyurulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın Türkiye fiyatları ne kadar olacak?





Apple, muhteşem bir lansman ile iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın duyurusunu gerçekleştirdi. A11 prosedürcisi, üst seviye ekranı ve diğer donanım özellikleriyle hernet beğenisini kazanan telefonlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple'ın en pahalı telefonu unvanını aldılar. Peki lansmanla beraber ilk satış fiyatının 699 ve 799 dolar olduğunu öğrendiğimiz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus fiyatı ne kadar olacak?







Bu hususta Apple daha resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak giriş seviyesi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın küçük bir vergi hesaplaması ve aynısı fiyatlardaki akıllı telefonların giriş fiyatından bir tahmin yapmak gerek görülürse aşağı yukarı 4500 ila 4900 civarında satılacağını düşünüyoruz. Bu fiyat büyük ihtimalle bellek kapasitesi ve modele göre 7000 liraya kadar da artacaktır.



Bütün bunlar büyük ihtimalle Apple Türkiye resmi bir açıklama yapana kadar tahmin olarak kalacak. Yukarıda gördüğünüz gibi Apple Türkiye'nin resmi sitesinde cihazın fiyatı yerine "Yakında sizlerle" yazısını görüyoruz. Siz iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ne kadar bir fiyata satılacağını düşünüyorsunuz? ya da sizce fiyat tahminlerimiz tutacak mı?