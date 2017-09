İphone 8 ve İphone 8 Plus Yenilikleri!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus geçtiğimiz gün düzenlenen Apple etkinliğinde duyuruldu. Apple bu kez ara modelleri atlarken, yenilenmiş özellikleriyle direkt olarak iPhone 8"i karşımıza çıkarttı. Peki, bu modeller hangi yeni özellikler ile geliyor? İşte bu makalemizde bu soruya cevap arıyoruz.



iPhone 8 yenilikleri



Düzenlenen etkinlikten sonra insanların kafasında belli soru işaretleri de oluştu. Tasarım tarafında büyük yenilikler sunması beklenen iPhone 8, bunu ne kadar başarabildi? iPhone 7 veya iPhone 7 Plus"tan vazgeçip, iPhone 8"lere yönelmek ne kadar mantıklı?



Bunlar önemli sorular ve cevapları bulmak için aradaki farklar üzerinden yeni özelliklere derinlemesine bakmak gerekiyor. Sizler için hazırladığımız ön inceleme videoları ile bu konuya değindik. İsterseniz onları da hemen aşağıdaki bağlantıdan izeleyebilirsiniz.



Tasarım yenilikleri



İlk bakışta iPhone 7 ve iPhone 8 modelleri birbirinden çok farklı görünmüyor. Apple, iPhone 6 dönemindeki tasarım anlayışını çok fazla değiştirmedi. Bunun bir yansıması olarak da cihazların biribirinden aşırı farklı olduğunu söyleyemeyiz.







Peki, detaya inersek? iPhone 4"ten beri ilk kez iPhone 8 ile beraber arka yüzey tamamen camla kaplanmış durumda. Tasarım açısından şık bir özellik olsa da işin özünde çok daha fazlasını içerisinde barındırıyor. Kablosuz şarj özelliğini destekleyen cam sayesinde uzun süredir beklenen bu özellik iPhone"lara geliyor.



Üstelik Apple bu cam dizaynı tanıtırken bugüne kadar üretilmiş ve bir akıllı telefonda kullanılmış en dayanıklı cam olarak tanıttı.



Tasarım tarafındaki diğer bir yenilik ise 7 katmanlı renklendirme oldu. Dayanıklılık tarafında iPhone 8 için bir artı daha.



{pagebreak







Kablosuz şarj ve hızlı şarj



Aslında insanlar çok uzun bir süredir bu özelliğin iPhone modellerine gelmesini bekliyordu. Bu özellik şimdi iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X kullanıcıları için sunuldu.



Böylece birçok Qi kablosuz şarj üreticisi için ürünlerini iPhone"lar için çıkartmalarının yolu da açıldı. Apple tarafından sunulacak kablosuz şarj istasyonu AirPower da 2018 başında kullanıcılara sunulacak.



Bunun dışında iPhone serisinde ilk kez hızlı şarj özelliği geliyor. Bu sayede iPhone 8"leri yarım saatte yüzde 50 seviyesinde şarj edebileceksiniz.



{pagebreak







A11 Bionic işlemci



Apple yeni nesil işlemcisi A11 modelini de etkinlikte duyurdu. A10"a göre hayli yüksek performansa sahip olan bu işlemci aslında cihazın en güçlü yönü. Tasarım alanında beklenilen yenilikler gelmemiş olsa da aynı işlemci üstün özellikleri ile dikkat çeken iPhone X"te de kullanılıyor.



A11 Bionic 6 farklı çekirdekten meydana geliyor. 64 bit dizaynlı bu CPU tam 4.3 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor. A11 bu sayede çoklu işlem performansında bir önceki nesle göre yüzde 70"e kadar daha hızlı çalışabiliyor. Bu gerçekten de muazzam bir performans farkı olarak göze çarpıyor.



A11 sayesinde en zorlu uygulamalar ve oyunlarda bile hiç şekilde donma, takılma yaşamıyorsunuz.



{pagebreak







Kamera özellikleri



iPhone 7 ve iPhone 8 modellerini kağıt üzerinde karşılaştırdığımızda aynı gibi görünüyor. iPhone 8 f/1.8 diyafram açıklığına sahip 12 MP"lik bir sensör kullanırken, iPhone 8 Plus ise bu kameranın yanında f/2.8 diyafram açıklığına sahip bir telefoto sensör ekliyor.



Apple kameraların tamamen yeni olduğunu duyurdu. Neden böyle söylediğini kamera özelliklerine yakından baktığımızda anlıyoruz.



İki cihazından kamerası önceki modellerden çok daha büyük sensörlere ve hıza sahip. Bu sayede RGB sensörü yüzde 83 daha fazla ışık alabiliyor. Eh, hal böyle olunca düşük ışıklarda bile iPhone 8"ler yüksek performans gösteriyor.



Geliştirilen ISP ile karenizdeki objeleri net bir şekilde ayrıştırabiliyor ve saptayabiliyorsunuz. iPhone 8 4K çözünürlükte 60fps video kaydı alabiliyorken, 1080p çözünürlükte bu 240fps"e çıkıyor. Yani geçtiğimiz yılın tam iki katı!



{pagebreak







Portrait Lighting



Apple"ın kamera uygulamasına yerleştirdiği bu yepyeni özellik, iPhone 8 Plus ve iPhone X için geçerli. A11 Bionic"in avantajlarından yararlanan bu özellik alan derinliğini ölçerek fotoğraflar üzerinde profesyonel seviyede oynamalar yapmanıza imkan tanıyor.



Bu özellikle beraber kare içerisindeki ışığa hükmedebiliyor ve istediğiniz gibi arka planı bile karartabiliyorsunuz. Üstelik işleyiş şekli de oldukça basit.



{pagebreak







True-Tone Ekran özelliği



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus artık True-Tone Ekran kullanıyorlar. Apple"a ait olan bu özel teknoloji, ışık kaynağı gözetmeden beyaz rengin en doğru tonlarda olmasını sağlıyor. Bu sayede e-kitap okurken gerçekten gerçek bir sayfa deneyimi yaşayabiliyorsunuz.