İphone 8 ve İphone 8 Plus Ön İnceleme!

iPhone 8 ön inceleme videosu ile karşınızdayız. 12 Eylül TSİ 20.00'da başlayan Apple etkinliğinde merakla beklenilen iPhone 8 nihayet tüm detaylarıyla karşımızda.



Apple'ın yeni Apple Park binasında Steve Jobs Amfi salonunda gerçekleştirilen etkinliğinde ShiftDelete.Net adına yer alan Hakkı Alkan, iPhone 8 ön incelemesiyle karşımızda.



iPhone 8 ve iPhone 8 Plus elimizde!



Herkesin merakla beklediği iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, yenilenen tasarımı ve üst seviye özellikleriyle karşımızda.



Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alan iPhone 8, tasarım anlamında önceki modellerden çok fazla farklılaşmıyor. iPhone 7ile büyük benzerlik taşıyan iPhone 8, en büyük farklılığı cam tasarımla gerçekleştiriyor.



İsterseniz sözü daha fazla uzatmadan sizleri ön inceleme videomuz ile baş başa bırakalım. İyi seyirler.