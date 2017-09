İphone 8 ve İphone 8 Plus'ın Tüm Özellikleri!

İşte beklediğimiz an. Apple, ilk iPhone'un üzerinden tam 10 yıl geçtikten sonra iki yeni mükemmelsi iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı duyurdu.





Hakkındaki söylentiler aylar öncesinden başladı. Nasıl olacağıy ile ilgili merakımız bir an bile dinmedi. O gün geldi, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus nihayet resmi olarak duyuruldu.



Apple son 10 yıla damgasını vuran iPhone serisi vasıtası ile dünyanın en dşayetli firması haline geldi. Teknoloji dünyasının trendlerini belirleyen seri, bugüne kadar milyonlar sattı. Apple Store'lar önüne günler öncesinden kamp kuran insanlar, günümüzde tüketiciye sunulması mümkün olan tüm hoşlikleri bir araya getirmeye bayılan Apple'a istediğini verdi.







Steve Jobs bundan tam 10 yıl önce ilk iPhone ile sahneye çıktığında, akıllı telefonların hayatımızda bu kadar yer tutacağını kimse tahmin edemezdi. Karşısında dev bir rakip vardı: Google. Kendi telefonlarını üretmeye çok sonradan başlasa da işletim sistemini bütün dünyaya yaydı. Apple pahalı ürünleri ve kapalı sistemiyle eleştirildi. Ancak kaliteyi hiç bir zamandan elen bırakmadı ve rakiplerine darbeyi kalite algısıyla vurdu.



Elbette eleştirilecek yönleri varsa eleştirmeye devam edecek ve iPhone 8 ile ilgiliki bütün ayrıntıları sunmaya devam edeceğiz. Fazla uzatmadan iPhone 8 ve 8 Plus'ın özelliklerine geçelim:



Geleneksel Tasarım:









Apple, iPhone 8'in dizaynında sızıntıları haklı çıkardı. iPhone 7'nin başlattığı çizgiler terk edilmedi ve kullanılan gereçler değiştirildi. Kablosuz şarj desteğinin çalışabilmesi için gövde de alüminyum yerine cam seçildi. Açıkçası Apple'ın radikal dizayn değişiklikleri iPhone X modeline kaldı.



Ekran:









4.7-inç ve 5.5-inç Retina ekranlarla gelen iPhone 8 ve 8 Plus, True Tone adı verilen teknoloji ile destekleniyor. Apple'ın yapay zekayı kullanıp renkleri daha canlı sunmak True Tone'a akıllı piksel teknolojisi demek doğru olacaktır.



En İyi Mobil İşlemci:









iPhone 8 modellerinde bir önceki prosedürci olan A10'un bir üst sürümü olan, 6 çekirdekli A11 biyonik çip var. Günümüze kadar üretilmiş en hızlı ve en uyumlu mobil prosedürci olarak tanıtılan çipin arttırılmış gerçeklik için özel olarak tasarlandığı söyleniyor ki bu konuya birazdan geleceğiz. Bir önceki versiyonu olan A10'dan %30 daha süratli olduğunu da belirtelim.



Yeni Nesil Yüz Tanıma Özelliği:



iPhone 8'de önceki modellerde bulunan Touch ID yerine yüz tanıma özelliği olan Face ID bulunacak. Bu sistemle beraber artık telefon kilidini parmak izimizle değil, 'yüzümüzle' açacağız. Elbette parmak izine daha fazla güvenenler için geleneksel Touch ID'de bulunuyor.



"Profesyonel" Kamera:









iPhone 8 12 megapiksellik tek kamerayla gelirken, pikselleri daha çarpıcı renklerle yakalayacak. iPhone 8 Plus ise f/1.8 ve f/2.8'lik diyafram açıklıklarına sahip çift kamera ile geldi. Ancak asıl dikkat çeken şey, Apple'ın kamera programında yaptığı yapay zeka destekli yeni portre modu. Portre Aydınlatması özelliği, fotoğrafı çekilen kişinin algılanmasını ve daha çarpıcı portreler çekmenizi sağlıyor. Makine öğreniminin bu hususta iyi bir iş çıkarttığını belirtmek gerekiyor.



240 FPS'de 1080p video kaydedebilen cihazlar, 4K çözünürlükte 60 FPS görüntü yakalabiliyorlar. Ayrıca arttırılmış gerçeklik için optize edilmiş bir kamera programı mevcut. Bu noktada Apple'ın donanım program ahenkunu en uygun şekilde uyguladığını söylemek mümkün.



Fiyatı





22 Eylül'den itibaren ilk önce ABD'de dağıtımına başlanacak olan iPhone 8'in başlangıç fiyatı 699$, iPhone 8 Plus'ın ise 799$ olarak belirlendi. iPhone 8'in Türkiye'deki başlangıç fiyatının ise 4000 – 4500 TL arasında olmasını bekliyoruz ama bunun ile ilgili şimdilik net bir açıklama yapmayalım.



iPhone 8 ve 8 Plus'ın bütün özelliklerini sıralamak gerek görülürse:





İşlemci: 6 Çekirdekli A11 Bionic Chip



Ekran: iPhone 8'de 4.7 inç, iPhone 8 plus'da 5.5 inç Retina



Kamera: iPhone 8'de 12 Megapiksel tek, iPhone 8 Plus'da 12+12 MP çift ve f/1.8 ve 2.8 diyafram açıklıkları



Kablosuz şarj



LTE-Advanced gelişmiş mobil modem



Bluetooth 5.0



Arttırılmış gerçeklik için ARKit



iOS 11 işletim sistemi