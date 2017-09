İphone 8 ve İphone 8 Plus Alınır mı? Kimler Almalı?

Herkese merhaba sevgili Scroll izleyenleri, Apple yeni ürünleri, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple TV 4K ve Apple Watch Series 3'ü dün duyurdu. En ilgi çekenleri tartışmasız iPhone X ve iPhone 8 Plus oldu. Peki sizce iPhone 8 Plus alınır mı? Eğer alınacaksa kimler almalı? Kaan KAYA sizler için bu soruları cevaplandırdı. Keyifli seyirler : )