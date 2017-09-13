İphone 8 ve Galaxy S8 Karşılaştırma!

Dün gerçekleşen ve birçok farklı yeniliğe imza atılan Apple etkinliğinde tanıtılan yeni iPhone 8 ile Samsung"un sınırları zorlayan telefonu Galaxy S8"i karşılaştırdık. Bakalım bu cihazlar birbirlerinden ne kadar farklı?



Tasarım



138.4 x 67.3 x 7.3 mm boyut ve 148 g ağırlığa sahip olan iPhone 8, 148.9 x 68.1 x 8.0 mm boyut ve 152 g ağırlığa sahip olan Galaxy S8"den çok az bir farkla daha küçük hem de daha hafif.







Apple, ilk olarak iPhone 6 ile tanıştığımız tasarım anlayışını yeni akıllı telefonu iPhone 8"de de devam ettirirken, Samsung Galaxy S8"i yenilikçi bir tasarım anlayışıyla üreterek cihazda çift tarafı eğimli ve kenarları olabildiğince ince Infinity Display, yani sonsuz ekran teknolojisini kullanmış.



Her iki cihaz da metal ve cam karışımı bir kasaya sahip olsalar da Apple, iPhone 8"de cam hissi veren cilalanmış katmanlı bir arka yüzey kullanmayı tercih etmiş. Galaxy S8 ise direkt olarak Gorilla Glass 5 ile korunan cam bir arka yüzeye sahip.



Ekran



Günümüzde akıllı telefonlarda neredeyse bir standart haline gelen OLED teknolojisi, maalesef yeni nesil iPhone 8"de de kullanılmamakta. Bunun yerine bir önceki nesilde bulunan 5.5 inçlik IPS LCD (HD 750 x 1334) ekran, iPhone 8"de biraz daha iyileştirilerek HDR desteğine kavuşturulmuş.







Galaxy S8"de ise ekran şüphesiz cihazın en öne çıkan yanı. Zira yeni Infinity Display (Sonsuz Ekran) teknolojiyse beraber cihazda muazzam bir ekran - kasa oranı yakalayan Samsung, özel 2K çözünürlük (1440 x 2960) ve 570 ppi değerleriyle Galaxy S8"in erkanını eşsiz bir hale getirmiş.



{pagebreakİşlemci, RAM ve depolama alanı



Donanım tarafında eski nesile oranla oldukça geliştirilen iPhone 8, 2 GB belleğe (RAM"e) ve yeni 6 çekirdekli (4 tanesi düşük güç tüketimli Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon) Apple A11 yonga setine sahip.



Galaxy S8"de ise günümüzün en güçlü mobil işlemcilerinden biri olan Qualcomm Snapdragon 835 (Avrupa için Samsung Exynos 8895) ile beraber 4 GB RAM kullanılmakta. Bu bağlamda işlem gücü anlamında Galaxy S8 açık ara önde diyebiliriz.







Depolamaya gelecek olursak iPhone 8 64 GB ve 256 GB, Galaxy S8 ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki faklı depolama alanı seçeneğine sahip. Ancak iPhone 8"den farklı olarak Galaxy S8, 256 GB"a kadar MicroSD kart desteği de sunmakta.



Kamera



Kamera tarafında çarpıcı iyileştirmelerin yapıldığı iPhone 8, yeni Apple A11 yonga setinin içerisinde yer alan görüntü sinyal işlemcisi ile çok daha iyi bir hale geliyor. Zira yeni görüntü sinyal işlemcisi, iPhone 8"in 12 Mp"lik kamerasının düşük ışık koşullarında çok daha iyi çekim yapabilmesine ve yüksek çözünürlüklü video kaydı (4K çözünürlükte 60 fps) gerçekleştirebilmesine imkan tanıyor. Geliştirilmiş kamere odaklı artırılmış gerçeklik uygulamaları da iPhone 8"in güçlü olduğu noktalardan biri.



Glalax S8"de 12 Mp"lik bir gayet iyi bir kamera sensörüne sahip. Lakin gerek yazılım gerekse optimizasyon hususunda iPhone 8"in biraz gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca Galaxy S8"in kamerasının maksimum 4K 30 fps çekim yapabildiğini de belirtmeden geçmeyelim.



{pagebreakBatarya



Apple, iPhone 8"in batarya kapasitesini tam olarak açıklamasa da bir önceki nesil ile yaklaşık aynı pil ömrünün sunulduğunu belirtiyor. Galaxy S8 ise 3000 mAh bataryası ile iPhone 8 ile benzer bir batarya süresi vaat ediyor. Ayrıca her iki cihaz kablosuz şarj teknolojisini desteklemekte.



Sonuç



Bir önceki nesil göre (değiştirilmiş arka yüzeyi saymazsak) donanım odaklı iyileştirmeler sunan iPhone 8, teknolojiyi yakından takip eden ve güncel iPhone yeniliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar için gayet iyi bir tercih olacaktır.







Öte yandan sınırları zorlayan yenilikçi tasarım, yüksek çözünürlüklü Infinity Display ekran ve güçlü donanım özelliklerine sahip bir akıllı telefon arıyorsanız tercihiniz Galaxy S8"den yana olmalı.