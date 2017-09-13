İphone 8 ve 8 Plus'ta Beğenmediğimiz 6 Şey (İphone 7'nin Camlısı Çıktı!)
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İphone 8 ve 8 Plus'ta Beğenmediğimiz 6 Şey (İphone 7'nin Camlısı Çıktı!)

iPhone 8 ve 8 Plus'ta Beğenmediğimiz 6 Şey.

iPhone 8 ve 8 Plus'ta Beğenmediğimiz 6 Şey