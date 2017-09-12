İphone 8 Tanıtıldı!

Apple, uzunca zamandır konuşulan yeni iPhone'ları sonunda tanıttı. Yeni modeller, herkes tarafından beklendiğinin aksine farklı isimlerle karşımıza çıktı. Apple, adeta son anda sızıntılara çalım atarak, yeni modellerini iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olarak tanıttı. Bir diğer bahsi gecen özel telefonu ise, iPhone 8 değil, iPhone X olarak karşımıza çıkarttı. Peki, bunlardan iPhone 8 bize neler sunuyor, özellikleri neler? Şimdi yakından bakalım...



İLGİLİ HABER CANLI: iPhone 8 tanıtılıyor!





iPhone 8, iPhone 7'nin devamı olarak karşımıza çıkan, ailenin "s" modeli yerine gelen bir diğer üyesi. Tasarım çizgisi olarak da iPhone 7'nin devam niteliğinde olan iPhone 8, ön ve arka yüzüyle cam tasarıma sahip. 4.7 inç boyutunda olan ekranı, 750x1334 piksel çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı IPS LCD panelden oluşuyor. iPhone 8'in ekranı 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve ayrıca gövdeye oranı yüzde 59.8 seviyesinde.



İLGİLİ HABER Apple TV 4K tanıtıldı!



iPhone 8'de yeni işlemci yer alıyor. A11 Bionic isimli işlemci 64-bit ve tam 6 çekirdekli. 2 performans çekirdeği, 4 yüksek verimlilik çekirdeği olarak belirtilen bu çekirdekler, selef modele kıyasla sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 75 daha hızlı. iPhone 8'de ayrıca yeni Apple tasarımlı bir GPU da yer alıyor. Yeni GPU, iPhone 7'ye kıyasla yüzde 30 daha hızlı çalışıyor.



İLGİLİ HABER Apple Watch Series 3 tanıtıldı!





iPhone 8'in kamerası da geliştirilmiş, ancak iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'taki ayrım bu modelde de geçerli. iPhone 8'de tek arka kamera yer alırken, iPhone 8 Plus'ta çift arka kamera bulunuyor. iPhone 8'in kamerası 12 MP boyutunda bir lensten oluşuyor. f/.18 diyafram açıklığına sahip olan arka kamera, 28mm odak uzunluğuna ve otofokus, optik imaj sabitleyici, çift tonlu 4 LED flaş gibi detaylar sahip. 4K 60 FPS video kayıt yapabilen arka kamera, ayrıca 240 FPS ağır çekim moduna da sahip.



İLGİLİ HABER Artık Apple HomeKit uyumlu! iPhone 8 Satış Tarihi ve Fiyatı





iPhone 8'in ön kamerası ise 7 MP boyutunda bir lensten oluşuyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera, 1080p 30 kare, ve 720p 240 kare video yeteneği de bulunduruyor. Yine HDR ve panorama özellikleri, ön kamera için de var.



İLGİLİ HABER iPhone 8'in sürprizi ortaya çıktı!



iPhone 8, beklendiği gibi kablosuz şarjı destekliyor. 19 Eylül'de gelecek iOS 11 işletim sistemini kullanıyor ve 802.11ac Wi-Fi'ın yanında Bluetooth 5.0 desteği de bulunduruyor.



Peki, iPhone 8 ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne olacak? iPhone 8, 22 Eylül'de, 699 Dolar fiyatla satışa sunulacak.



iPhone 8 Teknik Özellikleri









İşletim Sistemi



iOS 11



İşlemci



Apple A11 Bionic



Çekirdek



6



Ekran Teknolojisi



IPS LCD



Ekran Boyutu



4.7 inç



Ekran Çözünürlüğü



750x1334 px



Bellek (RAM)



2 GB



Dahili Depolama



32/128/256 GB



Arttırılabilir Hafıza



Yok



Ön Kamera



7.0 MP



Arka Kamera



12 MP



Wi-Fi



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac



NFC



Var



LTE



Cat16 1024/150 Mbps



Bluetooth



5.0



Boyutlar



143.5 x 71 x 7.5 mm



